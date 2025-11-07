Stížnosti na lékaře neplatí? Za hrubé chování nově i milionová pokuta! Má to háček

7. listopadu 2025
Nespokojení pacienti budou mít od nového roku novou páku, jak zatočit s neakceptovatelným přístupem některých lékařů. Zdravotník může za své neprofesionální chování nově zaplatit i milion korun! Má to ale háček.

Špatnou zkušenost s lékaři měl už za svůj život asi každý. Ačkoliv v České republice na jednu stranu ordinují naprosto špičkoví lékaři, najdou se i tací, kteří podle některých ordinují naprosto neprofesionálním způsobem.

Od nového roku zdravotníkům za takové chování hrozí pokuta od krajského úřadu ve výši až milion korun. Úřady mohly dosud udělit pokutu v maximální výši 30 tisíc. Změnu přinese novela zákona o zdravotních službách. Změna se dotkne i zdravotních sester či sanitářů.

Prokázat nevhodné chování je přitom podle odborníka vcelku složitá věc. „Já se obávám, že to povede k tomu, že pacient bude do ordinace vstupovat s nahrávacím zařízením. A to by mělo na vztah lékař-pacient katastrofální dopad,“ uvedl pro televizi Nova právník Jan Černý. 

Problematický je i v poslední době nárůst agresivních pacientů. Jak upozornil web Zdravotnický deník, takových pacientů je v nemocnicích čím dál více. „Agresivita ve společnosti se každým rokem zvyšuje, úměrně tomu se zvyšuje i napadání zdravotníků, ať slovní – ve většině případů – tak i slovní následně přecházející do fyzického napadení,“ uvedl mluvčí Fakultní nemocnice Olomouc Adam Fritscher. 

Věra Dobešová ( 7. listopadu 2025 17:46 )

Slušně přijdeš k lékaři a on arogantní!! Sestry to je také "materiál"!!
Stěžovat si na lékaře, musíte mít důkazy, pak budete chodit po soudech 👎
Málo lékařů, sester a nevhodné chování soukromé ordinace, nemocnici 👎
Lidský přístup jim chybí.

332255 ( 7. listopadu 2025 17:36 )

Asi i záleží na chování pacienta.

