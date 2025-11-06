„Informaci o nehodě přijalo operační středisko hasičů v 16.15 hodin. Díky systému eCall byla pomoc do obce Vlčovice na Novojičínsku přivolána okamžitě,“ uvedla mluvčí hasičů Kamila Langerová.
Na místo vyrazily tři jednotky hasičů, kteří na místě pomáhali záchranářům připravit plochu pro přistání vrtulníku.
„Muž měl zranění hlavy, lékař vyslovil podezření také na poranění hrudníku a břicha. Vzhledem k aktivovaným airbagům v nabouraném vozidle a podezření na vnitřní poranění, byl k transportu do traumatologického centra v Ostravě povolán vrtulník letecké záchranné služby,“ uvedl mluvčí záchranky Lukáš Humpl.
Řidič (50) ve Vlčovicích na Novojičínsku boural, pomoc mu přivolalo auto. HZS MSK
Vozidlo po nehodě zůstalo za svodidly pod prudkým svahem. „Nacházelo se přibližně pět metrů pod úrovní vozovky, velitel zásahu rozhodl o povolání speciálního vyprošťovacího automobilu z centrální hasičské stanice v Ostravě-Zábřehu. Před samotným vyproštěním museli hasiči odstranit náletové dřeviny, aby k vozidlu získali dostatečný přístup,“ dodala hasička.