První řidič zvíře trefil naplno, další dvě auta se do nehody připletla vzápětí, když nestihla dobrzdit. Kvůli hromadné bouračce se z Rudné ve směru na Havířov při středečním ránu stal okamžitě neprůjezdný špunt.
„Doprava byla odkláněna přes Šenov. Vzhledem k hustému provozu se tvořily kolony,“ uvedla policejní mluvčí Eva Michalíková.
Další komplikace
Nervy řidičům navíc našponovala další situace na Rudné v protisměru, kde došlo k menší nehodě ve směru na Opavu. Tady se dalo opatrně projíždět alespoň v jednom pruhu. „Provoz byl obnoven v obou směrech přibližně po dvou a půl hodinách,“ doplnila policistka Eva Michalíková.
Při chaosu na magistrále alespoň nedošlo u nikoho k újmě na zdraví. Tedy až na jelena. Pro něho byl skok přímo do vytížené silnice skokem posledním.
