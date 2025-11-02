Klučík se při pobytu venku náhle zhroutil a přestával dýchat. Postihly ho silné fibrilní křeče - záchvat, který může vést až k bezvědomí. To se také v tomto případě stalo. Rodiče okamžitě volali záchranáře. S nimi se spojili videohovorem.
„Operátorka zjistila, že dýchání chlapečka je nedostatečné. Ihned po získání lokalizace místa události a stavu chlapečka, vyslala na místo nejbližší lékařskou posádku. Za pouhých 36 sekund,“ uvedl mluvčí záchranářů Lukáš Humpl.
První pomoc od tatínka
Rodiče nebyli právě v blízkém dosahu, takže k nim sanitka jela 14 minut. Do jejího příjezdu museli vše zvládnout další spoluprací s operátorkou. Tatínek se chopil první pomoci a přesně následoval instrukce.
„Aby nedošlo k dalšímu zhoršení stavu, po celou dobu, prováděl umělé dýchání,“ pokračoval Humpl. Příběh má šťastný konec. Chlapeček přežil a po příjezdu lékařů byl stabilizován. V tomto stavu byl předán i do nemocnice.
Klíčová role videa
Jak Lukáš Humpl zdůraznil, používání videohovorů přes portál Záchranka, jsou u dětských případů pro zdravotníky obrovskou pomocí.
„Aby však mohl operátor navést laického zachránce k poskytnutí účinné první pomoci, je pro něj důležité vědět, zda dítě dýchá dostatečně, je při vědomí a potřebuje i další informace. V tom hraje videohovor nezastupitelnou roli,“ uzavřel záchranář.
