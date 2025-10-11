„K záchraně a pomoci lidem v nouzi jsem se dostal už jako mladý kluk na škole,“ říká Lukáš Plaček. Školení ho tehdy zaujalo na tolik, že o jeho životní dráze bylo rozhodnuto.
Vystudoval maturitní obor Všeobecná sestra, bakalářský obor Zdravotnický záchranář a magisterský obor Intenzivní péče. „Začínal jsem na neurologickém oddělení, z něhož jsem přešel na oddělení ARO, kde leží pacienti ve vážných stavech, a současně jsem pracoval nějakou dobu i na záchrance,“ říká Plaček.
Porod si nepamatovala
Pomohl už stovkám lidí na pomezí života a smrti. Pacienti jemu ani kolegům ale příliš často nechodí děkovat za záchranu. „Pobyt u nás si prostě nepamatují. Jako asi třicetiletá maminka se srdeční zástavou. Odrodila se v kómatu, a když jsme ji po nějaké době probudili a dítko jí donesli, velmi se podivovala,“ směje se zdravotník.
Paramedik Lukáš Plaček (37) z ostravské nemocnice školí, jak poskytovat první pomoc. Karel Janeček
Je uznávaným odborníkem a také autorem skript o EKG v Nemocnici AGEL Ostrava-Vítkovice. Ročně proškolí několik set zaměstnanců. „Jsou připraveni zasáhnout hned a zachránit díky tomu život,“ podotkl.
Každá minuta rozhoduje
O životě a smrti rozhoduje čas. „Jde o to, jak rychle se po srdeční zástavě pomoc k pacientovi dostane. Vyšší bývá úspěšnost po srdeční zástavě v nemocnici, při zástavě na ulici je průměrné přežití pacientů do propuštění z nemocnice pouze na hranici osmi procent,“ vysvětluje.
Čím dříve se s resuscitací začne, tím je vyšší šance, že pacientovi zůstane zachováno správné fungování mozku. Po pěti až deseti minutách bezdeší ale odumírá velká část mozkových buněk. Pacient může přežít, ale ne s dobrým neurologickým předpokladem.
Záchrana krok po kroku
1. Zabezpečte svou vlastní bezpečnost v místě, v němž se pacient nachází. Například zajistěte místo dopravní nehody, anebo jej vyneste dál od požářiště. „To proto, aby se nestal ze zachránce další zachraňovaný,“ říká Lukáš Plaček.
2. Zhodnoťte základní životní funkce. Ověřte stav jeho vědomí, mluvte na něj, mírně s ním zatřeste. Pokud nepřichází odezva a viditelně nedýchá, zakloňte mu hlavu, aby měl průchozí dýchací cesty, můžete zkontrolovat srdeční puls na krční tepně, pokud jej umíte správně vyhodnotit.
Pozor, pokud vidíte tzv. „lapavé dechy“, znamená to, že zachraňovaný nedýchá tak jak by měl, tak je to stejné, jako by nedýchal vůbec.
3. Pokud pacient nedýchá, volejte linku 155, dispečerka vás bude následně instruovat jak provádět účinnou srdeční masáž. Srdeční masáž provádějte na dolní polovině hrudní kosti, kterou stlačujte v pravidelných intervalech v hloubce 5 až 6 cm rychle třicetkrát za sebou. Pak následuje malá pauza a způsob opakujte. Dobré je vdechnout dvakrát pacientovi do úst tak, aby se viditelně zvednul hrudník. Laikům však postačí stlačování hrudníku. Dýchání je určeno pouze zkušeným a dobře školeným zachráncům.
4. Srdeční masáž provádějte po celou dobu do příjezdu záchranářů. Pokud je svědků na místě víc, je dobré se při masáži prostřídat v cca dvouminutových intervalech.