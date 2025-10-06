Tragédie při zápase: Fotbalový fanoušek zemřel během utkání v Třeboni
Při nedělním fotbalovém utkání páté ligy mezi oddíly Třeboně a obce Roudné došlo k tragické události. Po čtvrt hodině zápasu na tribuně zkolaboval jeden z diváků. Utkání bylo přerušeno a ostatní diváci okamžitě přivolali záchranáře. Bohužel se jim ani navzdory rychlému příjezdu nepodařilo muže oživit.
Kolaps věrného fanouška byl během nedělního zápasu naprostým šokem. Došlo k němu už ve 14. minutě od zahájení utkání. Vzhledem k tomu, že se jednalo o muže s osobním blízkým vztahem k místnímu oddílu, jeho zdravotní selhání všechny místní hluboce zasáhlo. „Došlo u něj k zástavě srdce. Nejprve mu byla poskytnuta laická pomoc a do tří minut přijeli i lékaři,“ uvedl na webu Jihoceskyfotbal.cz předseda TJ Jiskra Třeboň Lubomír Skála.
Na místě podle mluvčí zdravotní záchranné služby Jihočeského kraje Petry Kafkové zasahovaly dvě posádky. „Intenzivní resuscitační péče trvala asi 40 minut, bohužel byly snahy o oživení neúspěšné,“ upřesnila pro Blesk. Kvůli nesmírně tragické události bylo utkání po dohodě obou týmů s rozhodčím ve 30. minutě přerušeno.
„I předpisy říkají, že v podobných případech má být utkání v rámci piety ukončeno. Za těchto okolností se ani nikomu nechtělo dál v zápase pokračovat,“ uvedl Skála. Náhradní termín vedoucí oddílů předběžně určili na 14. října. „Všichni to pochopili, a věřím, že svaz nebude mít s náhradním termínem problémy,“ uzavřel šéf třeboňského fotbalu.
