Radnice se nejdřív rozhodla plán na obnovu stadionu opustit poté, co se několik let soudí o pozemky s podnikatelem Liborem Procházkou. Hledala jiné řešení. Věřila, že by mohl vniknout na výstavišti a dráhoví cyklisté se proto měli přesunout.

Do slavného stadionu se zakousnu bagry: Stadion za Lužánkami přijde o tribuny

Poslední ligový zápas se za Lužánkami hrál 30. září 2001 mezi FC Stavo Artikel Brno a FC Hradec Králové. Pak bylo sportoviště uzavřeno. V roce 2004 koupilo fotbalový stadion město Brno za 17,5 milionu korun.

Podnikatel: Postavím to!

Jenže v srpnu došlo v Brně obrovské změně. Zbrojovky se ujal podnikatel Vojtěch Kačena, který městu dal neodolatelnou nabídku. „Dejte mi pozemek a já stadion postavím bez využití veřejných peněz.“

Jak vzápětí doplnil, Lužánky preferuje a pro jsou nyní i zastupitelé Brna, kteří v úterý jednomyslně podpořili stavbu stadionu právě v této lokalitě. Kačena navíc avizuje, že je ochoten s Procházkou dořešit majetkové spory.

Švancara vyhlásil boj magistrátu v Brně: Sportovní areál za Lužánkami nedáme!

Petr Švancara (45) je odhodlán hájit dohodnutý vznik sportovního areálu v Brně. Magistrát chce najednou místo něj kanceláře a rezidenční domy.
Stadion za Lužánkami má být sice menší, než jeho předchůdce, ale i tak má mít být s kapacitou 30 tisíc diváků suverénně největším v Česku. Na starém stadionu padly divácké rekordy. V roce 1980 přišlo na utkání Zbrojovky a Eintrachtu Franfurkt oficiálně 52 tisíc návštěvníků. Ve skutečnosti jich mělo být až 60 tisíc. Při ligovém zápase proti pražské Slavii v roce 1996 přišlo 44 120 diváků.

VIDEO: Lužánky k zemi? Stadion musí pryč, říká radní. Šok a účelovost, tvrdí opozice.

Video
Video se připravuje ...

Lužánky k zemi? Stadion musí pryč, říká radní. Šok a účelovost, tvrdí opozice isport.tv

Fotogalerie
14 fotografií
Nový stadion bude mít tvar elipsy.
Nový stadion bude mít tvar elipsy.
Autor: Petr Hrůša, Ateliér Brno