Radnice se nejdřív rozhodla plán na obnovu stadionu opustit poté, co se několik let soudí o pozemky s podnikatelem Liborem Procházkou. Hledala jiné řešení. Věřila, že by mohl vniknout na výstavišti a dráhoví cyklisté se proto měli přesunout.
Podnikatel: Postavím to!
Jenže v srpnu došlo v Brně obrovské změně. Zbrojovky se ujal podnikatel Vojtěch Kačena, který městu dal neodolatelnou nabídku. „Dejte mi pozemek a já stadion postavím bez využití veřejných peněz.“
Jak vzápětí doplnil, Lužánky preferuje a pro jsou nyní i zastupitelé Brna, kteří v úterý jednomyslně podpořili stavbu stadionu právě v této lokalitě. Kačena navíc avizuje, že je ochoten s Procházkou dořešit majetkové spory.
VIDEO: Lužánky k zemi? Stadion musí pryč, říká radní. Šok a účelovost, tvrdí opozice.
