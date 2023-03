Ze stavebně technického hlediska není co řešit - zchátralé betonové monstrum z roku 1953 již reálně ohrožuje život každého, kdo se do útrob někdejšího největšího stadionu v Československu vydá.

Téma sportovního „svatostánku“ však v Brně štěpí společnost. Sliby o jeho znovupostavení pomáhají 20 let vyhrát či naopak prohrát komunální volby.

„Staticky je stadion v dezolátním stavu,“ řekl radní pro sport Tomáš Aberl (TOP 09). Podle něj město o demolici zatím nerozhodlo, ale začíná ji řešit.

Dvacet let bez zájmu

„Stadion je zralý na demoliční výměr. Pustit tam sportovce, by bylo nezodpovědné. Chceme lokalitu využít jinak. Opravy by byly plýtváním," řekl náměstek primátorky René Černý (ANO).

Brno koupilo už tehdy chátrající stadion v roce 2004 za 17,5 milionu korun. Od té doby s ním až dosud žádná politická reprezentace kromě nabubřelých slibů a výroby maket nic nepodnikla.

Místo stadionu zřejmě časem vyrostou byty a možná i akvapark. „Lokalita už není vhodná ke sportovním stavbám velkého rozsahu,“ nechala se slyšet primátorka Markéta Vaňková (ODS) s tím, problematické je hlavně řešení dopravy v okolí.

Ultras hrozí peklem

„Zbourejte nám Lužánky a zažijete peklo,“ vzkázali nicméně radnici radikální příznivci fotbalistů. Pro ně je místo posvátné.

V sezóně 1977/78 totiž přivedl Zbrojovku Brno na stadionu Za Lužánkami k titulu mistra Československa trenér Josef Masopust. Titul je až dosud jediný v brněnských fotbalových dějinách.

Bývalý primátorčin náměstek a nyní opoziční zastupitel Tomáš Koláčný (Piráti) označil záměr Brna zbourat stadion za „plivnutí do tváře občanům“. Koláčný spolu s někdejším primátorem Petrem Vokřálem (ANO) prosazovali stavbu národního stadionu. Současný náměstek pro investice René Černý (ANO) opáčil, že „pustit se do oprav ruiny by bylo plivnutím do tváře daňových poplatníků“.

Historická sláva



Stadion Za Lužánkami dosud drží divácký rekord nejvyšší fotbalové soutěže. V říjnu 1996 přišlo na utkání Brno - Slavia 44 120 diváků. Poslední ligový zápas se tam hrál v září 2001.

Od té doby stadion chátrá. V roce 2015 ožil díky rozlučce Petra Švancary s kariérou. Na exhibici dorazilo 35 000 diváků! V roce 2019 se tam natáčel film o Emilu Zátopkovi, to byla také poslední akce na stadionu.

Stadion a pozemky kolem přitahovaly odjakživa spekulanty. Poté, co se svým fotbalovým klubem zkrachoval někdejší hokejista Lubomír „Bobby“ Hrstka, ochomýtal se u stadionu i nechvalně známý kriminálník Radovan Krejčíř. Poslední desetiletí zase vedla radnice majetkové spory o okolní pozemky s podnikatelem Liborem Procházkou. Pro město dopadla série soudních sporu úspěchem.