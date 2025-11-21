Turistka vyrazila na Sněžku v kraťasech: Podchlazená skončila v bezvědomí
Turistka (60) na hřebenech Krkonoš u Slezského domu pod Sněžkou ve čtvrtek nezvládla otužování a v bezvědomí a s celkovým podchlazením skončila v nemocnici. Pocitová teplota tam vlivem silného větru klesla až na minus 16 stupňů Celsia.
Na místě zasahovala horská služba z české i polské strany hor a také zdravotničtí záchranáři ze základny v Temném Dole na Trutnovsku, informovala dnes na webu Horská služba ČR.
„Šedesátileté německé turistce se nácvik extrémní formy otužování poněkud vymkl z rukou. Vzhledem k povětrnostním podmínkám na hřebenech Krkonoš a díky silnému větru, vysoké vlhkosti a teplotě kolem minus pěti stupňů pod nulou dosahovala pocitová teplota okolo minus 16 stupňů. Toto chování tak hraničilo s hazardováním se zdravím. Její stav byl při příjezdu záchranářů velmi vážný,“ sdělil mluvčí Horské služby ČR Marek Fryš.
Naměřená tělesná teplota byla u ní pouze 28 stupňů Celsia a bezvědomí si vyžádalo urychlený transport do zdravotnického zařízení. Zásah vrtulníku letecké zdravotnické záchranné služby (LZS) nebyl na hřebenech Krkonoš možný kvůli nepříznivým klimatickým podmínkám. „Ženě tak horští záchranáři ve spolupráci s kolegy z GOPR (polská horská služba) a zdravotníky zabezpečili tepelný komfort a transportovali do údolí, kam již mohl přiletět vrtulník LZS a převézt ji do nemocnice,“ sdělil Fryš.
Horská služba opakovaně varuje před lehkovážným chováním na horách. „Otužování je zcela jistě přínosné pro zdraví člověka, ale pokud se pouštíte do takto extrémní formy otužování, mějte na paměti, že je třeba vše dobře naplánovat a zabezpečit,“ dodal.
Podle údajů Horské služby Krkonoše bylo dnes ráno u hřebenové Luční boudy v nadmořské výšce 1415 metrů 12 stupňů pod nulou, zataženo a šest centimetrů sněhu, z toho dva centimetry nového.
Od začátku tohoto týdne se v ČR ochlazuje, v Krkonoších dnes mrzne celý den. Meteorologové pro dnešek v Krkonoších předpovídají oblačno, přes den od severozápadu až polojasno. Nejvyšší denní teploty budou minus čtyři až minus jeden stupeň Celsia, v oblastech nad tisíc metrů nad mořem od minus šesti do minus tří stupňů Celsia. Teploty v Krkonoších v noci na dnešek klesaly pod minus deset stupňů. V sobotu má být počasí obdobné, jen by se mělo přidat sněžení.
Měli ji tam nechat umrznout, jako poselství, pro příští magory, kteří by to chtěli zopakovat‼️