Hrdinka (18) z Pardubic smetla lupiče u zlatnictví: Skočila po něm a držela ho do příjezdu policie

20. listopadu 2025
16:40

Na třídě Míru v centru Pardubic vypuklo ve středu 19. listopadu pořádné drama. Muž ozbrojený kladivem rozbil vitrínu v místním zlatnictví. Když se pokoušel o útěk, skočila po něm odvážná dívka, srazila ho k zemi a udržela až do příjezdu policie.

Muž vešel k večeru do obchodu vybavený kladivem a okamžitě se pustil do rozbíjení vitrín. Prodavačka začala hlasitě volat o pomoc, čímž přilákala pozornost lidí před zlatnictvím. Agresor po několika ranách vyběhl ven, ale na útěk mu nezbyl čas, jeho cestu zkřížila slečna na cestě s maminkou z nákupu.

Osmnáctiletá Samira S. se rozběhla k muži ve chvíli, kdy slyšela zoufalé volání z obchodu. „V tu chvíli jsem nad ničím nepřemýšlela a rozběhla se tím směrem s obavou, že někomu ublížil. Skočila jsem po něm, nasadila jsem mu kravatu a upadla společně s ním k zemi,“ řekla serveru iDnes

Mladá hrdinka popsala, že s agresorem zápasila na zemi a udržela ho, dokud nedorazila hlídka. Podle jejích slov se přitom útočník zranil. „Já i mamka jsme byly od krve. Ten chlápek si pořezal ruku, a jak se bránil, tak umazal mě i mamku, která se mi snažila se zadržením pomoci.“ 

Řada svědků sledovala situaci z bezprostřední blízkosti, část z nich ji natáčela na telefony. Nikdo další jim nepomohl.

Podle svědků šlo o cizince, jenž se měl zajímat o okolní obchody už před útokem. Policie okolnosti incidentu nadále prověřuje.

„Vzhledem k tomu, že policisté i kriminalisté na případu aktuálně pracují, nemůžeme z taktických důvodů a ani nebudeme v tuto chvíli poskytovat žádné podrobnější informace,“ uvedla policejní mluvčí Markéta Janovská.

Video  Statečný prodavač (56) se pustil do lupiče (19), který okradl ženu (74) v Brně.
Video se připravuje ...

