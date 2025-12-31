Požár sauny v Horní Plané: 5 hasičů skončilo v nemocnici!
Pět hasičů, kteří při úterním požáru sauny v Horní Plané na Českokrumlovsku utrpěli zranění, skončilo v nemocnici. Měli různé popáleniny nebo se nadýchali kouře. Informovala o tom mluvčí jihočeské záchranné služby Kristýna Vrkočová.
„Tři z nich záchranáři transportovali do českobudějovické nemocnice, kde dva předali do péče oddělení úrazové chirurgie, třetího na ORL. Zbývající dva zraněné převezli na chirurgické oddělení Nemocnice Český Krumlov,“ upřesnila Vrkočová.
Hasiči dostali v úterý krátce před 20:45 oznámení o kouři vycházejícím ze sklepa domu v Horní Plané. Šlo o požár sauny v domě s apartmány. Příčiny vzniku požáru hasiči vyšetřují. Výše škod zatím není známa. V době požáru v domě a sauně nikdo nebyl.
Asi tam byl v sauně pořádnej hic.