Požár sauny v Horní Plané: 5 hasičů skončilo v nemocnici!

Hašení požáru sauny v Horní Plané.
Hašení požáru sauny v Horní Plané.
Hašení požáru sauny v Horní Plané.
Hašení požáru sauny v Horní Plané.
Hašení požáru sauny v Horní Plané.
Autor: ČTK - 
31. prosince 2025
09:10

Pět hasičů, kteří při úterním požáru sauny v Horní Plané na Českokrumlovsku utrpěli zranění, skončilo v nemocnici. Měli různé popáleniny nebo se nadýchali kouře. Informovala o tom mluvčí jihočeské záchranné služby Kristýna Vrkočová.

„Tři z nich záchranáři transportovali do českobudějovické nemocnice, kde dva předali do péče oddělení úrazové chirurgie, třetího na ORL. Zbývající dva zraněné převezli na chirurgické oddělení Nemocnice Český Krumlov,“ upřesnila Vrkočová.

Hasiči dostali v úterý krátce před 20:45 oznámení o kouři vycházejícím ze sklepa domu v Horní Plané. Šlo o požár sauny v domě s apartmány. Příčiny vzniku požáru hasiči vyšetřují. Výše škod zatím není známa. V době požáru v domě a sauně nikdo nebyl.

Video  Požár domu v Hostivici u Prahy, 24. prosince 2025  - HZS Středočeského kraje
Video se připravuje ...
Hašení požáru sauny v Horní Plané.
Hašení požáru sauny v Horní Plané.
Hašení požáru sauny v Horní Plané.
Hašení požáru sauny v Horní Plané.
Hašení požáru sauny v Horní Plané.

Témata:
zraněníhasičipožárokres Český KrumlovnemocniceNemocnice České BudějovicesaunaHorní PlanáNemocnice Český Krumlov
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

j.p.toman ( 31. prosince 2025 09:42 )

Asi tam byl v sauně pořádnej hic.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Články odjinud