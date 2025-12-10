Tragické ranní požáry: Mrtvý muž, popálená žena i evakuovaní lidé
V Hostomicích na Teplicku v noci hořel činžovní dům. Policisté a hasiči z něj vyvedli popálenou ženu. Celkem se evakuovalo deset lidí včetně batolete. Nebyl to ale jediný ničivý požár. Ve Smrhově u Kaplice na Českokrumlovsku zahynul při požáru rodinného odmu nad ránem muž. Žena, která v domě také byla, jej dokázala opustit bez zranění.
Informaci o požáru v obecním řadovém domě v Hostomicích na Školním náměstí dostali policisté po půlnoci. Jako první byla na místě hlídka bílinských policistů. Před domem byl hlouček lidí, kteří uvedli, že v objektu jsou další.
Policisté vešli na chodbu domu plnou dýmu. Ve 2. a 3. patře domu pomohli s evakuací dvou lidí, jedna žena utrpěla popáleniny a záchranáři zraněnou odvezli do nemocnice.
Přivolaní hasiči hodinu po půlnoci požár bytu v podkroví uhasili a před 2:00 zlikvidovali. Starosta obce zajistil náhradní ubytování v místní tělocvičně. Škoda na obecním majetku je odhadnuta na 500.000 korun, uchránit se podařilo majetek za 20 milionů korun. Případ převzali kriminalisté.
Ve Smrhově hořelo v kuchyni rodinného domu. Hasiči dostali sice plameny rychle pod kontrolu, i tak si živel vybral oběť.„Z domu vynesli jednu osobu, ale přes veškerou snahu záchranářů nebyla resuscitace úspěšná,“ uvedl mluvčí hasičů Vratislav Malý. Proč dům vzplál hasiči zjišťují.
