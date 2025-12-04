Bravurní zákrok hasičů v Rychnově: Zachránili pět životů
V Rychnově hasiči zachránili jeden lidský a čtyři zvířecí životy. Po příjezdu byla jedna osoba mimo požár, druhou museli vytáhnout z hořícího domu a okamžitě resuscitovat. Akce se povedla. Kromě toho hasiči z domu zachránili i domácí mazlíčky. V náručí vynesli jednoho psa a tři kočky. Požár uhasili do 50 minut po nahlášení na lince 112!
Dramatický požár se odehrál na Jablonecku v obci Rychnov v úterý 2. listopadu. Hasiči obdrželi volání o pomoc pár minut před sedmou hodinou, kdy jim měla končit směna, sdíleli na Facebooku. Neváhali a na místo neprodleně vyrazili. Výjezdu se účastnili záchranáři ze stanice v Jablonci nad Nisou a dobrovolní hasiči.
Po příjezdu venku stála jedna osoba, druhá zůstala uvnitř hořícího domu. Hasiči ji vynesli ven a museli provést okamžitou resuscitaci. Akce se vydařila. Kromě člověka z domu zachránili i domácí mazlíčky. V náručí z hořícího obydlí vynesli jednoho malého psa a tři kočky, informovali na webu.
V domě hořely odpadky a požár se odehrával v jedné místnosti. Po pár minutách ho hasiči měli pod kontrolou. Necelou hodinu po ohlášení požáru informovali operační středisko o úplné likvidaci ohně. Resuscitovaná osoba byla předána do péče lékařů.
