Místní o brutálním napadení ženy v Jablonci: Naprostý hnus, policie nic neřeší
Jabloncem nad Nisou stále rezonuje brutální útok, ke kterému došlo na konci minulého týdne. Svědek celý incident natočil. Dva muži ženu kopali do obličeje, házeli s ní i o beton! Na místo přijela policie. Lidé proti zásahu policistů zuří, policie ale podle primátora města odvedla dobrou práci.
K útoku došlo v Tyršových sadech. „Dva dospělí chlapi doslova házej starší bezdomovkyní na beton, kopou do obličeje, dupou na hlavu,“ napsal na sociálních sítích svědek události Jarin Horna, který z incidentu natočil video.
Místní zuří
„Bylo to hezké město, ale poslední dobou je dost nebezpečné. Každý den se něco stane. Hrůza,“ napsala na sociálních sítích jedna z uživatelek. „V Tyršáku to samé, taky na to musíme koukat, městská policie to absolutně neřeší, jen přijedou, pokecají a zase odjedou. Jablonec jde totálně ke dnu,“ napsala další. Zásah policie kritizuje i sám autor videa.
Vele: Strážníci konali správně
Proti komentářům se tvrdě ohradil jablonecký primátor Miloš Vele. „Hlídka Městské policie Jablonec n. Nisou odvedla naprosto bezchybnou práci, jejich postup se dá považovat za učebnicový příklad toho, jak důsledně a pečlivě má hlídka na místě oznámení postupovat. Proto nemohu souhlasit s tím, že práce městské policie byla špatná,“ stojí ve vyjádření města. Oba agresoři byli podle primátora omezeni na svobodě.
Celý případ v tuto chvíli řeší policisté z Obvodního oddělení v Jablonci nad Nisou, kteří ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ublížení na zdraví ve stádiu pokusu a přečinu výtržnictví.
Napadená žena skončila s lehkým poraněním v nemocnici. „Zasahovali jsme ve spolupráci s městskou a státní policií. Žena byla při vědomí a s posádkou komunikovala,“ řekl pro iDnes mluvčí Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Michal Georgiev.
Přesně! Člověk se bojí za bílého dne jít po ulici. 🇨🇿