Emeritní kriminolog David prý odhalil identitu Jacka Rozparovače: Vyřešil jednu z největších záhad kriminalistiky?
Skotský emeritní kriminolog David Wilson, známý jako specialista na sériové vraždy, tvrdí, že konečně zná identitu Jack Rozparovače. Vrah s touto přezdívkou děsil Londýn v roce 1888, když podřízl hrdlo několika prostitutkám a jejich těla odporným způsobem zohavil. Policii se ho nikdy nepodařilo dopadnout. Od té doby se touto kriminalistickou záhadou zabývalo mnoho odborníků i laiků a kolem případu vzniklo i velké množství konspiračních teorií.
Kruté vraždy se odehrály v druhé polovině roku 1888 v londýnské čtvrti Whitechapel. Oběťmi Jacka Rozparovače byly prostitutky. Pachatel jim nejprve podřízl hrdlo a poté jejich těla rozpáral a zohavil. Stejnému vrahovi lze s jistotou připsat pět obětí, i když se věří, že jich mohlo být až jedenáct. Přezdívku si vrah vysloužil na základě dopisu pro redakci novin Central News Agency podepsaného tímto jménem, který údajně psal vrah.
Holič, co nenáviděl ženy?!
Kriminolog David Wilson nyní tvrdí, že díky geoprofilu (topografická mapa, podobná reliéfní mapě horstva, jež určí pravděpodobnost lokalizace různých bodů z hlediska polohy pachatelova bydliště a možného příštího útoku, pozn. red.) se mu podařilo určit místo, kde pachatel pravděpodobně žil. Využil také informační systém, který vznikl na základě chyb učiněných při pátrání po jiném sériovém vrahovi Peteru Sutcliffeovi, ten byl známý jako Yorkshirský rozparovač.
Wilson nové důkazy představil v právě vydané knize s názvem A History of Modern Britain in Twenty Murders (Historie moderní Británie ve dvaceti vraždách, pozn. red.). Podle něj byl Jackem Rozparovačem polský holič Aaron Kosminski. Na toho byla zaměřena pozornost historiků, policistů i badatelů už několikrát. Jak uvedla britská média, v době, kdy žil, se o něm říkalo, že nenávidí ženy, zejména prostitutky, a má výrazné násilnické sklony.
K útokům docházelo v časných ranních hodinách v pátek nebo o víkendech, což by mohlo znamenat, že ve všední dny byl vrah příliš zaneprázdněn prací. Holič by tak podle kriminologa byl vhodným kandidátem. Mnoho lidí zabývajících se případem ale Kosminského vylučovalo kvůli tomu, že neměl dostatečné lékařské znalosti. I na to má však Wilson odpověď. Vrah podle něj nejednal s chirurgickou přesností. Podle lékařských záznamů skončil Kosminski kvůli agresivnímu chování, které zahrnovalo například mávání nožem, několikrát v psychiatrickém ústavu.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.