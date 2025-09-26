Kuriózní krádež na Rychnovsku: Zmizely části fotovoltaik za miliony
Kuriózní krádež zamotala hlavu královéhradeckým policistům. Ze stavby fotovoltaické elektrárny v Doudlebách nad Orlicí někdo ukradl součástky za 2 miliony! Policisté hledají svědky.
Ke krádeži mělo podle policistů dojít v nočních hodinách z neděle 21. září na pondělí 22. září. „Zatím neznámý pachatel či pachatelé měli vniknout na oplocený pozemek, odkud odcizili komponenty budované fotovoltaické elektrárny,“ uvedlla na webu policie mluvčí Andrea Muzikantová. Škoda dosahuje téměř 2 milionů korun!
Policisté v tuto chvíli hledají i případné svědky. „Kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu krádeže,“ dodala mluvčí nakonec.
