Do rozsáhlé série krádeží, jaká tu dlouho nebyla, se pustili dva zlosyni na Karvinsku. Za zhruba měsíc stihli napáchat škody za více než tři miliony korun. Odnášeli cennosti za statisíce, majitelům ujížděli s auty před nosem. Za většinu skutků může starší muž (39), mladší (25) mu zdatně sekundoval.

Kriminální sérii oba muži podnikli od konce ledna do začátku března. Operovali převážně v domovské Orlové, na „výjezdy“ mířili do Těrlicka, Petřvaldu, Stonavy, Havířova, Třince i do Ostravy.

„Díky operativní činnosti a získaným důkazům se podařilo oba podezřelé muže ztotožnit. Škoda, kterou měli způsobit odcizením, byla vyčíslena na více než tři miliony korun. Další téměř 90tisícovou škodu měli způsobit poškozením při vloupáních,“ popsala policejní mluvčí Daniela Vlčková.

Schovky i vloupačky

Gaunery zajímala pestrá škála věcí - peníze, elektronika, nářadí, cigarety i chlast. Pro ty se porůznu násilím vloupali či použili i vychytralejší způsoby. V Orlové se mladší z dvojky dostal před zavíračkou do zázemí obchodu a počkal, až zaměstnanci odejdou domů.

„Poté, co byl zamčen, měl provozovnu prohledat a zcizit hotovost, šperky a doklady v celkové hodnotě téměř 260 tisíc korun. Celou dobu měl telefonovat se společníkem,“ uvedla policistka Vlčková.

Dalším „kouskem“ byla třeba krádež přívěsného vozíku, na němž muži odvezli ukradenou motorku.

Mizely televize, klíčky i auta

S jídlem roste chuť a krádeže dvojice byly čím dál drzejší. Ubytovali se například v havířovském penzionu, kde „vybílili" vybavení pokoje.

Asi nejrozsáhlejší krádež měli spáchat v Ostravě-Bartovicích. Z rodinného domu vzali elektroniku, ale našli tam i klíčky od obytného vozu a k motorce. S obojím odjeli pryč. Škoda? Z krádeže 1,6 milionu a z poškození věcí 80 tisíc.

Ve Stonavě pak sebrali pracovní nářadí a opět díky nalezteným klíčkům odjeli s dvěma náklaďáky! Ty pak o den později nechali odstavené jinde.

Rychle a zběsile

Starší z kumpánů se taky zaměřil na dvě nabídky k prodeji aut. Koupit je rozhodně nechtěl. „Po zkušebních jízdách je měl v nestřeženém okamžiku původním majitelům odcizit,“ řekla Daniela Vlčková. Lump auta šlohl majitelům doslova před nosem, ujíždějící vůz stíhali marně.

Aby toho nebylo málo, muž s auty ještě drze tankoval a z benzínky odjel bez zaplacení. O tom, že oba muži nesmí auta řídit, nemluvě.

Už jsou za mřížemi

Obě ukradená auta byla nalezena, jedno z nich v Polsku. Šťastní majitelé je tak dostali zpět. Policisté mezitím oba výkonné gaunery dopadli.

„Obvinění muži s policisty spolupracovali. K většině činů, které jsou jim kladeny za vinu, se doznali,“ pokračovala policistka.

Vzhledem k výši způsobené škody může jít mladší muž do chládku až na pět let,starší dokonce na osm. Momentálně jsou oba za mřížemi vazby.