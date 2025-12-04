Brutální vražda manželů Novakových v poušti! Únosci je nutili dívat se na vzájemné mučení

4. prosince 2025
05:00

Vyšetřovatelé zveřejnili nové informace o brutální vraždě ruského kryptoměnového podnikatele Romana Novaka a jeho ženy Anny. Únosci je v Emirátech trýznili kvůli přístupu k digitálním peněženkám. Podle vyšetřovatelů se manželé museli dívat, jak mučí toho druhého. Když se ukázalo, že jsou jejich účty prázdné, únosci pár bez milosti zabili a těla ukryli v poušti u Hatty. Mezi zadrženými pachateli je i bývalý vyšetřovatel vražd.

Roman (†38) a Anna (†37) žili v Dubaji a pohybovali se v prostředí velkých kryptoměnových investic. Ve čtvrtek 2. října vyrazili na domluvenou schůzku s lidmi vystupujícími jako zájemci o spolupráci. Řidič je odvezl k přehradě Hatta u hranic s Ománem, kde přesedli do jiného auta. Tím jejich stopa končí, živé je už nikdo neviděl.

Krátce poté poslal Novak zoufalou zprávu známým, že „uvízli v horách“ a nutně potřebují vysokou hotovost. Mělo jít zhruba o 200 tisíc dolarů, tedy přes 4 miliony korun. Kontakt se však záhy přerušil. Analýza mobilních telefonů později ukázala, že přístroje se několik hodin hlásily z Hatty, poté z Ománu a nakonec až z tisíce kilometrů vzdáleného Kapského Města. Podle vyšetřovatelů šlo o cílenou manipulaci únosců. 

Brutální mučení pro nic

Manželé skončili v pronajaté vile u Hatty, kde je únosci drželi násilím několik hodin a surově mučili, aby od nich získali přístupy k účtům. Zahraniční média dokonce popsala, že byli Roman a Anna trýzněni před očima toho druhého, aby na ně pachatelé vyvinuli maximální tlak.

Když Roman nakonec hesla vydal, ukázalo se, že elektronické peněženky jsou prázdné. Únosci tak nezískali ani výkupné ani přístup k majetku, kvůli němuž pár do Hatty vylákali. Těla zabalili do silných plastových pytlů, polili chemikáliemi a ukryli v poušti v Hádžarských horách. Ostatky později našla policie po zásahu proti skupině, z níž několik členů vypovědělo, kde ostatky najdou.

Bývalý vyšetřovatel vražd v poutech

Po návratu z Emirátů policie zadržela tři hlavní podezřelé: bývalého vyšetřovatele vražd Konstantina Šachta (53) a dvojici mužů se zkušenostmi z války na straně Ruska proti Ukrajině, Jurije Šarypova (46) a Vladimira Dalekina (45). Dva se přiznali, Šacht ale vinu odmítá. Všichni zůstávají ve vazbě minimálně do 28. prosince.

Ruský vyšetřovací výbor případ označuje za dvojnásobnou vraždu s únosem a vydíráním. Mluvčí Světlana Petrenkovová uvedla, že pachatelé pronajali auta i zázemí, po vraždách se zbavili zbraní a osobních věcí obětí v různých emirátech. Motivem byl podle úřadů výhradně zisk, snaha dostat se k majetku odhadovanému až na 500 milionů dolarů (přes 10 miliard korun). 

Podvedený podvodník

Novak byl v roce 2020 odsouzen v Rusku za podvod, ale už v roce 2023 se dostal na svobodu. V Dubaji vystupoval jako úspěšný kryptoinvestor, zakladatel platformy Fintopio a člověk napojený na vlivné podnikatele. Na sociálních sítích ukazoval superauta, tryskáče i drahé koníčky. Den před zmizením se chlubil novým sportovním vozem a psal o tom, jak se jeho „chlapecké sny krok za krokem stávají skutečností“. O pár hodin později seděl s manželkou v autě, které je vezlo vstříc hrozné smrti.

Dvě děti bez rodičů, vyšetřování bez konce

Po páru zůstaly dvě malé děti. O ty se starají příbuzní v Petrohradu a řeší, zda po rodičích vůbec zbyly nějaké legální prostředky. Úřady v Emirátech zveřejnily jen minimum informací. Vyšetřování pokračuje v Rusku i SAE a obě země si vyměňují data z kryptoburz i forenzních analýz.

Co se týče samotných peněz, vyšetřovatelé připouštějí, že mohly být rozptýleny na více účtů, převedeny do jiných aktiv nebo že část ani fyzicky neexistovala. Zatím není veřejně potvrzeno, že by se podařilo cokoli dohledat či zabavit.

