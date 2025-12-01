Policie našla lidské ostatky na Litoměřicku: Šlo o vraždu?!
Kriminalisté vyšetřují možnou vraždu muže na Litoměřicku. Jeho ostatky byly u bývalého hospodářského stavení poblíž obce Radešín. Odhad stáří ostatků činí přibližně 13 let. Podle informací policie zemřel muž s největší pravděpodobností násilnou smrtí. Informovala o tom na webu mluvčí policie Ústeckého kraje Veronika Hyšplerová.
Lidské ostatky byly nalezeny letos v dubnu. Ke ztotožnění výrazně přispěl zdravotní handicap poškozeného, který měl pouze jednu nohu. Následně totožnost muže s jistotou potvrdilo zkoumání genetického materiálu.
Po muži policie vyhlásila pátrání v roce 2012, následně byl Okresním soudem v Kladně stíhán jako uprchlý. Tehdy existovaly indicie, že se mohl zdržovat v Anglii, kde měl rodinu.
Stopy nyní kriminalisty podle Hyšplerové vedou mimo jiné i na Kladensko, kde se muž údajně v minulosti pohyboval. Policisté zjišťují, jak se dostal na Litoměřicko, co bylo příčinou jeho smrti a jaké okolnosti události předcházely.
Případem se zabývají specialisté z oddělení vražd krajského ředitelství.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.