Dělníci chystali výluku na trati, srazil je vlak: Jeden zemřel

Autor: ČTK - 
30. listopadu 2025
08:55

Nákladní vlak v sobotu večer ve stanici Stará Boleslav srazil tři dělníky, kteří chystali výluku. Jeden zemřel, další utrpěl středně těžké zranění, řekl ČTK mluvčí záchranné služby Marek Hylebrant. Mimořádnou událost šetří Drážní inspekce. Na nehodu upozornily Hospodářské noviny.

Neštěstí se stalo 21:53 na první staniční koleji. "Střetl se tam nákladní vlak se třemi osobami v kolejišti, které chystaly výluku, na místě jsme měli dva inspektory a zahájili jsme vlastní šetření této mimořádné události," řekl ČTK generální inspektor Drážní inspekce Jan Kučera.

"Jedna osoba zemřela na místě, druhá byla transportována při vědomí pozemní cestou se středně těžkým zraněním na chirurgii do FNKV v Praze," řekl ČTK Hylebrant.

