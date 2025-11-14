Zoufalá rodina už týden hledá Daniela z Brandýsa: Brácho, vrať se, prosí sestra Nicol
Sestra pohřešovaného Daniela Knapa zveřejnila zoufalou prosbu o pomoc. Mladý muž byl naposledy viděn v pátek v Brandýse nad Labem a od té doby po něm není jediná stopa. Policie vyhlásila pátrání a prověřuje všechny možnosti.
Zoufalá sestra Nicol prosí veřejnost o pozornost. Na sociálních sítích zveřejnila příspěvek, v němž uvedla, že Daniel zmizel z domova bez telefonu, hodinek i osobních věcí.
„Prosím, koukejte kolem sebe,“ napsala ve výzvě, kterou během krátké chvíle začaly sdílet stovky lidí. Podle rodiny se nepotvrdila ani možnost, že by odjel autem nebo na motorce. Daniel musel odejít pěšky nebo využít MHD.
Muž pochází z Tanvaldu, pracuje v Mladé Boleslavi a nyní žil v Brandýse nad Labem. Právě tam jej měli vidět naposledy v pátek. Od té chvíle se rodině neozval. Policie pátrání vyhlásila 12. listopadu a prověřuje všechny možné stopy.
Daniel měří asi 183 centimetrů a má hubenou postavu. Na těle má řadu výrazných tetování, mimo jiné na hrudi, ramenou, obou předloktích a na levém lýtku. Policie jej neoznačuje jako nebezpečného ani ozbrojeného.
Každý, kdo Daniela viděl nebo má jakoukoli informaci k jeho pohybu od pátku, může zásadně pomoci. Policie žádá veřejnost o informace na lince 158. „Brácho, vrať se prosím… Všechno bude v pořádku. Jen se vrať domů,“ vzkázala mu sestra.
