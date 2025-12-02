Patricka unesli a mučili, zemřel v kufru auta: „Kamarádi“ si vše natáčeli na mobil
Brutální únos z Vratislavi dostal ještě temnější obrysy. Patrick (†34) byl nejprve surově napaden a ponižován dvojicí známých, kteří si celé mučení natáčeli na mobil. Svázaný a ukrytý v kufru auta pak zemřel při zběsilé honičce, když pachatelé narazili do tramvaje.
Vyšetřování postupně skládá obraz extrémní brutality. Pachatelé Patryk B. a Bartłomiej R. si průběh mučení natáčeli na mobilní telefon. Záznam zachycuje údery, kopy i ponižování, včetně okamžiků, kdy na bezbranného muže močili. Útočníci se chystali zveřejnit video na internetu, policie však zasáhla dříve, než to stihli.
Podle polských médií patřili všichni tři muži ke stejné partě a dlouho se znali. Motiv konfliktu působí až nepochopitelně malicherně. Patryk B. uvěřil, že o něm oběť během jeho pobytu ve vězení šířila hanlivé a nepravdivé informace. Jiná verze zmiňuje podezření, že Patrick mohl mít vztah s partnerkou jednoho z útočníků. Ať už byl skutečný důvod jakýkoli, násilí eskalovalo natolik, že muž skončil svázaný v kufru auta.
Zlom nastal ve chvíli, kdy policie obdržela hlášení o podezřelém vozidle značky Volkswagen. Hlídky podle dostupných informací vůz identifikovaly kolem čtvrté hodiny ráno a pokusily se ho zastavit. Řidič se zákazem řízení a svázaným kamarádem v kufru nereagoval a okamžitě se snažil ujet, čímž rozpoutal honičku ulicemi Vratislavi.
Pronásledování skončilo v Hallerově ulici, kde auto ve vysoké rychlosti narazilo do jedoucí tramvaje. Síla nárazu byla devastující. Pachatelé nehodu přežili a byli na místě zadrženi, Patrick uvězněný v kufru však utrpěl smrtelná zranění. Teprve po otevření vozu policisté zjistili, že v něm leží muž s jasnými stopami násilí.
Policejní mluvčí Karolina Stocka-Myceková potvrdila, že mezi zajištěnými důkazy je i záznam z mobilního telefonu. Nahrávka podle ní přesně dokumentuje průběh mučení před smrtí oběti. Oba obvinění odmítají vypovídat a k činům se nepřiznávají. Za únos, mučení a způsobení smrti jim hrozí trest od 5 do 25 let vězení.
