Maminka záhadně zmizela cestou z práce beze stopy: Tělo našli po dvaceti letech?
Britská policie objevila lidské ostatky při pátrání po Polce Malgozatě Wnuczekové, jež beze stopy zmizela v roce 2006. Zda tělo patří pohřešované matce malé dcery, ukážou testy DNA.
Téměř dvě desetiletí pátrali detektivové po stopách Malgozaty Wnuczekové. Mladá Polka zmizela cestou z logistické společnosti v Leicesteru, kde pracovala. V květnu 2006 tehdy naposledy nastoupila do autobusu v Sunningdale Road a od té chvíle o ní nikdo neslyšel. Nyní policie oznámila, že na zarostlém pozemku poblíž stezky Great Central Way byly nalezeny lidské ostatky.
Na místě pracují desítky kriminalistů a forenzních expertů, v okolí řeky Soar stojí policejní stan a prostor je uzavřen. Podle britského deníku Daily Mail byla lokalita vytipována díky novým informacím z Polska na konci září. Forenzní testy nyní mají potvrdit totožnost oběti, zatímco policie spolupracuje s polskými kolegy a zajišťuje podporu rodině.
Gosia, jak zmizelou ženu rodina nazývala, měla tehdy tříletou dcerku Olu. Poslední zprávu své rodině poslala 29. května 2006. Ola vyrůstala v Polsku u prarodičů a v průběhu let sdílela emotivní apely, naposledy i video k 13. narozeninám, v němž prosila o informace o matce.
Deset let po zmizení, v roce 2016, zveřejnila rodina společně s policií výzvu veřejnosti, nabídla odměnu zhruba 280 tisíc korun, ale reagovalo jen sedm lidí a žádné nové stopy se neobjevily. Vyšetřovatelé uvedli, že Malgozata mluvila jen velmi omezeně anglicky a pohybovala se převážně v polské komunitě v Leicesteru. Policie proto nevylučuje, že část svědků s možnými informacemi o jejím osudu dnes žije zpět v Polsku.
V roce 2023 zadržela policie v Manchesteru muže (39) podezřelého z maření vyšetřování, později ho ale propustila bez obvinění.
