Deset nožů, 45 ran, 17 do krku: Takhle před 11 lety vraždil Patrik C. „Identická“ vražda 22 dnů po propuštění
Šestatřicetiletý Patrik C. obviněný z vraždy partnerky v Mírově na Šumpersku ženu podle policie zabil jen tři týdny po podmíněném propuštění z vězení. Odpykával si tam 16,5 roku za vraždu ženy, na kterou v roce 2014 ve Frýdku-Místku použil během útoku deset nožů. Podle kriminalistů byly obě vraždy téměř identické.
Okresní soud v Šumperku 30. října rozhodoval o podmíněném propuštění Patrika C., který seděl ve vězení na Mírově kvůli vraždě ženy z roku 2014. O čtyři dny později rozhodnutí soudu nabylo právní moci, zjistila ČTK. „Soud rozhodoval na základě hodnocení vězně ze strany Věznice Mírov a na základě znaleckého posudku z oboru zdravotnictví, odvětví klinické psychologie, které vyzněly ve prospěch vězně. Proti usnesení o podmíněném propuštění nebyla dána stížnost ze strany státního zastupitelství,“ řekl mluvčí soudu René Braun. Žádostí se soud zabýval od poloviny roku, spis v červenci soud odeslal znalci.
Vražda se stala minulý týden ve středu v noci nedaleko mírovské věznice. Tělo ženy nalezli policisté časně ráno následující den. Muž se po činu podle kriminalistů chvíli potuloval, poté svůj čin sám ohlásil policistům. „Tento muž byl odsouzen v minulosti za téměř identický skutek, tenkrát ubodal svou přítelkyni bezmála 50 ranami. Trest vězení si odpykával ve věznici na Mírově - od jeho propuštění do druhé vraždy uplynulo 22 dní,“ podotkl vedoucí odboru obecné kriminality Jan Lisický. „Ta vražda byla přes kopírák stejná jako ta původní, ran je pouze nepatrně méně,“ doplnil šéf kriminálky.
Motivem činu byly podle kriminalistů zhoršující se vztahy mezi partnery. Muž ženu napadl po předchozím požití alkoholu a vzájemné hádce. Na družku zaútočil podle Lisického zákeřně zezadu. Utrpěla mnohačetná poranění, zemřela na místě. Útočník poté místo opustil, toulal se po okolí a pak telefonicky přivolal policii a doznal se. Policisté na místě našli ženu už bez známek života. Se svou partnerkou, budoucí obětí, se podle policistů seznámil ještě během výkonu trestu, na jeho konci totiž pracoval i mimo věznici.
Obviněný poprvé vraždil ve svých 25 letech, tehdy zaútočil na svou o šest let starší známou. Koncem května 2014 ženě v bytě ve Frýdku-Místku zasadil pět desítek ran, z toho 17 do krku. Při vyšetřování se přiznal, že k vraždě použil deset nožů, i tehdy sám přivolal policii a k činu se přiznal. Ostravský krajský soud jej za to v únoru 2015 poslal do věznice se zvýšenou ostrahou na 16,5 roku, muž se tehdy na místě vzdal svého práva na odvolání, stejně učinil i státní zástupce. Další vraždy se tak dopustil pouze deset let a devět měsíců od vynesení předchozího rozsudku. Do spáchání první vraždy byl netrestaný, zjistila ČTK.
Případ vraždy ženy v Mírově byl v letošních statistikách kriminalistů jedenáctým v Olomouckém kraji. O několik hodin později kriminalisté řešili také vraždu třiapadesátiletého muže v Přerově. I tam podezřelého policie zadržela. Letošní krajská statistika vražd či pokusů o ni již dvojnásobně překročila loňský počet, přerovská vražda je dvanáctou v pořadí, loni kriminalisté vyšetřovali šest případů vražd či pokusů o ni.
