Měsíc dřiny ve sněhové poušti: Český záchranář Radek vyrazil do Nepálu!
Liberečtí záchranáři mají ve svých řadách i vskutku nebojácné odvážlivce. Jedním z nich je i záchranář Radek, který vyměnil Ještěd a na měsíční expedici zamířil rovnou do Nepálu! Jak bylo o českého záchranáře postaráno?
„Záchranka v Nepálu? No jistě!!! Není to naše běžná destinace, ale když už se sem někdo z našich vydá, tak se pochlubíme. Takže Ještěd náš kolega Radek na chvíli vyměnil za Ama Dablam (6814 m),“ napsala na sociálních sítích zdravotní záchranná služba LIbereckého kraje.
Radka na měsíční expedici aktivně podpořilo hned několik partnerů. Sám Radek za podporu poděkoval svým kolegům. „(...) krom nás za podporu děkuje také liberecké společnosti Outdoor KWAK (díky nim mu neomrzly prstíky), společnosti iSETOS – Apple Authorized Reseller (těm vděčíme za spojení a krásné fotky),“ dodali záchranáři.
Víte, že
Hora Ama Dablam má mezi turisty a horolezci pověst nejkrásnější hory v oblasti Mount Everestu. První Čech na vrcholu hory byl Miroslav Šmíd, který majestát zdolal v roce 1986.
