Husté sněžení komplikovalo dopravu v Česku. Vážná nehoda na Benešovsku a kolaps dopravy v Praze

Sníh v Praze, 26. listopadu 2025
Sněhová kalamita v Praze, 26. listopadu 2025.
26. listopadu 2025
26. listopadu 2025
21:00
26. listopadu 2025 
26. listopadu 2025
05:00

Napříč Českem kvůli hustému sněžení ve středu došlo k dopravním komplikacím a nehodám. V Praze v podvečer začala kolabovat městská hromadná doprava a na Benešovsku brzy ráno havaroval autobus.

Nehoda autobusu na Benešovsku byla hlášená v 06:00. „Ve směru od Choratic na Xaver skončil autobus v poli na boku, cestovalo v něm 20 lidí,“ řekla ČTK krajská policejní mluvčí Michaela Richterová.

„Jednoho lehce zraněného pacienta (ročník 2009) vezeme k dovyšetření do benešovské nemocnice,“ řekla ČTK mluvčí záchranné služby Monika Nováková.

Ve středu počasí u nás ovlivnilo frontální rozhraní postupující jen zvolna k východu a po zadní straně tlakové níže postupující přes Slovensko nad Polsko k nám pronikl studený vzduch od severu, jak uvedl ČHMÚ.

Odpoledne byly sněhové srážky nejintenzivnější, k večeru sněžení začalo slábnout. V následujících dnech meteorologové očekávají další sněžení.

Zejména ve vyšších vrstvách atmosféry se bude v dalších dnech tohoto týdne od jihozápadu postupně přesouvat tlaková výše – po její zadní straně k nám bude proudit teplejší vzduch.

Další potíže a nehody na silnicích

V Libereckém kraji sněží, silničáři od 06:00 uzavřeli pro nákladní dopravu nad 3,5 tuny úsek silnice I/10 z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska. Nákladní automobily mohly znovu projíždět až od 16:00.

Silnice v Ústeckém kraji jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Silničáři poslali veškerou techniku do terénu, uvedl dispečer Správy a údržby silnic Ústeckého kraje. V kraji místy sněžilo nebo padal déšť se sněhem.

Další nehoda autobusu na Kolínsku byla hlášená kolem 07:00. „Řidič dostal smyk na zamrzlé vozovce, dechová zkouška u řidiče byla negativní, v autobuse cestovalo zhruba 15 lidí, nikdo se nezranil,“ řekla mluvčí policie Michaela Richterová.

Ve čtvrtek se očekává zataženo – ojediněle, na horách místy sněžení. Srážky budou postupně ustávat a od západu se bude i protrhávat oblačnost. Nejnižší noční teploty 0 až -4 stupně, nejvyšší denní teploty -1 až +4 stupně. Vítr bude západní až severozápadní, během dne se v Čechách promění na jihozápadní, 2 až 6 m/s – a k večeru zeslábne.

Video  Dagmar Honsová -Kdy byla nejsilnější ledovka?
Video se připravuje ...
Sněhová kalamita v Praze, 26. listopadu 2025.
robin driml ( 27. listopadu 2025 06:04 )

a ty z KOLÍNA

znovu obcan cesko ( 26. listopadu 2025 18:44 )

V Praze ne sníh způsobuje kolaps dopravy, ale č...ra...ci co neumějí jezdit ani na suchu!!!!

Jan Kocián ( 26. listopadu 2025 18:44 )

ČHMÚ neměl a nemá pro vnitrozemí žádnou výstrahu. Až od půlnoci bude platit výstraha na náledí. Praha nebyla varována.

Kalamita teď bude i ve východních Čechách a na Vysočině!

Jan Kocián ( 26. listopadu 2025 16:55 )

Nad Česko se v uplynulých dvou dnech dostával saharský písek. V Ústeckém kraji měli i kolem 100 mikrogramů prachu PM10, v Polsku 306 mikrogramů. I o víkendu byl nad ČR písek, jenž mohl být příčinou výpadků živě přenášených TV přenosů jak Koní z O2 arény, tak Slavíků.

Od 28. listopadu inverze a africký písek bude do Česka putovat z Turecka. Smog bude výrazný!

Jan Kocián ( 26. listopadu 2025 14:10 )

ČHMÚ psal o 40 cm sněhu v Jizerských horách v oficiální předpovědi pro české hory.

CNN Prima News má v předpovědi -14 v ČR.

Zobrazit celou diskusi
