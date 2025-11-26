Husté sněžení komplikovalo dopravu v Česku. Vážná nehoda na Benešovsku a kolaps dopravy v Praze
Napříč Českem kvůli hustému sněžení ve středu došlo k dopravním komplikacím a nehodám. V Praze v podvečer začala kolabovat městská hromadná doprava a na Benešovsku brzy ráno havaroval autobus.
Nehoda autobusu na Benešovsku byla hlášená v 06:00. „Ve směru od Choratic na Xaver skončil autobus v poli na boku, cestovalo v něm 20 lidí,“ řekla ČTK krajská policejní mluvčí Michaela Richterová.
„Jednoho lehce zraněného pacienta (ročník 2009) vezeme k dovyšetření do benešovské nemocnice,“ řekla ČTK mluvčí záchranné služby Monika Nováková.
Ve středu počasí u nás ovlivnilo frontální rozhraní postupující jen zvolna k východu a po zadní straně tlakové níže postupující přes Slovensko nad Polsko k nám pronikl studený vzduch od severu, jak uvedl ČHMÚ.
Odpoledne byly sněhové srážky nejintenzivnější, k večeru sněžení začalo slábnout. V následujících dnech meteorologové očekávají další sněžení.
Zejména ve vyšších vrstvách atmosféry se bude v dalších dnech tohoto týdne od jihozápadu postupně přesouvat tlaková výše – po její zadní straně k nám bude proudit teplejší vzduch.
Další potíže a nehody na silnicích
V Libereckém kraji sněží, silničáři od 06:00 uzavřeli pro nákladní dopravu nad 3,5 tuny úsek silnice I/10 z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska. Nákladní automobily mohly znovu projíždět až od 16:00.
Silnice v Ústeckém kraji jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Silničáři poslali veškerou techniku do terénu, uvedl dispečer Správy a údržby silnic Ústeckého kraje. V kraji místy sněžilo nebo padal déšť se sněhem.
Další nehoda autobusu na Kolínsku byla hlášená kolem 07:00. „Řidič dostal smyk na zamrzlé vozovce, dechová zkouška u řidiče byla negativní, v autobuse cestovalo zhruba 15 lidí, nikdo se nezranil,“ řekla mluvčí policie Michaela Richterová.
Ve čtvrtek se očekává zataženo – ojediněle, na horách místy sněžení. Srážky budou postupně ustávat a od západu se bude i protrhávat oblačnost. Nejnižší noční teploty 0 až -4 stupně, nejvyšší denní teploty -1 až +4 stupně. Vítr bude západní až severozápadní, během dne se v Čechách promění na jihozápadní, 2 až 6 m/s – a k večeru zeslábne.
