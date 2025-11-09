Poprvé v této zimní sezoně v Česku výrazněji sněžilo i mimo hory. Sníh zasypal Brdy ne rozhraní Plzeňského a Středočeského kraje. „Noc na dnešek přinesla do oblasti Brd a okolí i souvislejší sněhovou pokrývku,“ potvrdili meteorologové na síti X.
Do terénu musely vyrazit sypače, řidiči projíždějící touto oblastí by měli být maximálně opatrní.
Ve druhé polovině noci a k ránu začalo sněžit i v polohách kolem 500 metrů, v Brdech ve výškách kolem 700 metrů nad mořem napadlo i pět centimetrů sněhu.
Během dne může připadnout dalších pár centimetrů, zejména ve vyšších polohách severních oblastí Brd. „Sníh ale je a bude těžký a mokrý. Při teplotách většinou jen lehce nad nulou bude postupně rychle tát,“ upozornili meteorologové.
Foto jako důkaz
ČHMÚ zveřejnil snímky z webových kamer ze zasněžených obcí na Plzeňsku - z Míšova ve výšce 650 metrů nebo Hořehled ležících 500 metrů nad mořem.
Brdy jako jediné české pohoří leží v centrální části republiky, panuje v nich chladné a vlhké podhorské až horské klima. Nejvyšší vrcholky přesahují nadmořskou výšku 800 metrů nad mořem.
