Astronaut na penzi bavičem: 7 fórů kosmického komedianta Chrise Hadfielda. Co předvede v Česku?

Chris Hadfield: Kosmický komediant
Apríl 2013: Chris Hadfield a zelený mužíček na ISS
Chris Hadfield na ISS nahrál klip i album (2012).
Modul Destiny (nahoře) připojen v únoru 2001.
26. listopadu 2025
Málokdo musí brát svou práci tak vážně jako astronauti – i banální chybka může končit tragédií, a tak se na každou misi připravují celé roky. I na humor ale mají místo. Kanaďan Chris Hadfield (66) se dokonce po konci kariéry stal bavičem všeho druhu.

Dřívější stíhač, inženýr a plukovník Královského kanadského letectva se stal astronautem roku 1992. Dvakrát letěl na krátké mise s americkými raketoplány: Roku 1995 navštívil ruskou stanici Mir, roku 2001 pomáhal budovat Mezinárodní kosmickou stanici (ISS).

Na tu pak letěl na skoro půlroční misi (2012-13) v ruském sojuzu, stanici tehdy velel. Tam předváděl kanadské žertíky i vtipně pojaté vědecké pokusy – například jak fungují v mikrogravitaci naprosto obyčejné věci jako čištění zubů, plakání nebo ždímání hadru. „Ve stavu beztíže je i říhání vědeckým experimentem,“ prohlásil.

Také s kytarou natočil první videoklip ve vesmíru – Space Oddity Davida Bowieho – a vůbec celé album Space Sessions: Songs from a Tin Can. Později zpíval i kanadskou hymnu na zápase NHL svých oblíbených Toronto Maple Leafs. Nepřekvapí, že napsal autobiografii (to dělá takřka každý astronaut), přidal ale dvě detektivky. V televizi BBC moderoval talentovou soutěž Astronauti: Máte na to?

Teď své zážitky předává ve speciálním představení, které do Česka přináší Crown Comedy Club - 1. prosince v Kongresovém centru Prahy, 2. v Bobycentru Brno. „Má živá show je pohlcující směs vědy a zvídavosti, nebezpečí a humoru,“ láká české publikum. „Zažijte se mnou večer plný příběhů, vesmírných myšlenek, úchvatných vizuálů a smíchu, reality nebezpečí i hudby, kterou jsem složil a nahrál na Mezinárodní vesmírné stanici.“ Ukázat se má i budoucí český astronaut Aleš Svoboda.

Frky Chrise Hadfielda:

  • Na apríla několik hodin napínal své sledující na twitteru zachycením zvláštního kosmického smetí, nakonec publikoval fotku, že vylovil zeleného mimozemšťana.

  • Na Velikonoce zařídil kolegům nabarvená vajíčka, což znamená pořádnou logistickou přípravu měsíce dopředu.
  • „Na oběžné dráze jsou drobky nepřítelem. Z jedné sušenky se může stát tisíc satelitů.“
  • „Jenom na ISS se luxuje tak, že prach pronásledujete větrákem.“
  • „Stříhání vlasů astronautů? Prostě přidáte vysavač a doufáte, že se to nějak povede.“

  • „Na vesmírné procházce nechodíte. Vznášíte se, rotujete a snažíte se nevypadat hloupě.“
  • „Když se ve vesmíru pozvracím do pytlíku, co s ním udělám? Ten pytlík pak se mnou měsíce musí zůstat ve vesmíru. Potřebujeme fakt dobré blicí pytlíky."

