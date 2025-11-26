Mikeše s „knírem“ jako Poirot srazilo auto, v útulku ho zachránili. Druhou operaci mu zaplatí Blesk tlapky
Mikeše (4 měsíce) našli kolemjdoucí zraněného na ulici v Litoměřicích. Vzali ho na veterinu, kde se ukázalo, že má vážnou zlomeninu nohy. Operaci mu zajistil řepnický útulek, kde se teď zotavuje. Pomohou mu i Blesk tlapky, ze sbírky na Donio mu zaplatí druhou operaci.
Co se přesně kocourkovi stalo, nikdo neví. Když ho našli, ležel a nehýbal se. „Lidem, kteří ho objevili, nebyl jeho osud lhostejný. I když byl celý špinavý, dopravili ho na veterinární kliniku Live. Její pracovníci pak vyrozuměli nás,“ popsala Jana Kymrová, vedoucí útulku Psí domov v Řepnici na Litoměřicku.
Náročná operace
Ukázalo se, že kocourek, který má po nosíkem flíček připomínající knír slavného detektiva Poirota, má vážně poraněnou nožičku. „Bez operace by ji nebyl schopen ovládat, nechodil by,“ vysvětlila Jana s tím, že zákrok provedl ortoped. „Říkal, že takhle malého tvorečka a tak malé kosti ještě neoperoval,“ dodala. Mikeš ale vše zvládl, na nožičku už se staví a snaží se chodit.
Tlapky pomohou
Zákrok nebyl levný, operace vyšla útulek na 20 000 korun, a tím to ještě nekončí. „Teď u nás rehabilituje, pak ho čeká ještě druhá operace, při které mu vyndají dráty z nohy a celou mu ji zrevidují,“ řekla Jana. Blesk tlapky se rozhodly útulku pomoci. Druhou operaci, po které už by měl Mikeš bez obtíží běhat, mu zaplatí ze sbírky na Donio, do které přispívají čtenáři Blesku.
Zaslouží si domov
V péči útulku bude Mikešek do té doby, než se úplně zotaví, pak bude hledat domov. „Moc bychom mu ho přáli, protože je to velmi milý, přítulný, pozitivní kocourek. Dobře se s ním komunikuje, nechá se sebou manipulovat, není ani problém dát mu antibiotika, nechá si otevřít pusinku a ještě si u toho vrní,“ popsala Jana s tím, že zájemci, kteří by mu chtěli dát domov, se mohou předběžně ozvat na číslo 602 893 442 nebo mohou napsat na e-mail marek.maskulanis@seznam.cz
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.