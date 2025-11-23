Čtyřdenní štěňata umírala v poli, zachránit se podařilo jen čtyři z nich
Uprostřed pole našla žena venčící psa osm opuštěných štěňat. Odvezla je na veterinu, odkud si je převzal spolek Srdečné tlapky. Tamní dobrovolníci spolu s veterináři pak svedli boj o jejich život, zachránit se jich podařilo polovinu.
Zhruba 4denní štěňátka se batolila v poli, nikde poblíž nebyla živá duše. „Paní se rozhlížela, hledala majitele, hledala fenu, nikdo tam ale nebyl. Naložila proto štěňata do auta a odvezla je na veterinu,“ popsala Kateřina Ondičová, předsedkyně spolku Srdečné tlapky, který štěňata převzal do své péče.
Boj o život
Dobrovolníci pak spolu s veterináři svedli boj o život pejsků. „Měli zápal plic, byli proto na vyhřívaných dečkách, jezdili jsme s nimi denně na kontroly, krmili jsme je láhví každé tři hodiny ve dne v noci, masírovali jim bříška, aby se vyprazdňovali. Dělali jsme, co se dalo, jezdili s nimi v noci na veterinu, přesto se nám čtyři z nich zachránit nepodařilo,“ popsala Kateřina.
„Byla to pro mě jedna z nejtěžších záchran. Jeden kašlal, druhý přestal pít, další se nevyprazdňoval. Když jsme odčervovali, objevil se problém s nafouknutými bříšky. Neustále jela pračka, pořád jsme vytírali, protože všude bylo neustále naděláno,“ vylíčila.
Čtyři psí kluci, které vypiplala, se už mají čile k světu. „Je jim zhruba měsíc a váží ke třem kilogramům. Budou to velcí pejsci, zřejmě kříženci nějakého pasteveckého plemene,“ řekla Kateřina s tím, že zdravotně jsou už na tom dobře. „Trošku máme obavy u bílého štěněte, zdá se nám, že hůř vidí a slyší, ale i ono si zaslouží hezký domov, když už si život vybojovalo,“ dodala.
Brzy k adopci
Všechna čtyři štěňata budou už brzy hledat nové domovy. „K adopci budou zhruba za měsíc, teď ještě potřebují společnost sourozenců, potřebují se s nimi vydovádět. Do nových domovů odejdou čipovaní a očkovaní,“ řekla předsedkyně spolku, která zároveň poděkovala lidem, kteří k záchraně štěňat přispěli, ať už finančně, nebo materiálně.
Budoucí obříci
Zájemci, kteří by se štěňátek, z nichž pravděpodobně vyrostou velcí, zhruba 30kilogramoví psi, chtěli ujmout a dát jim milující domovy, mohou kontaktovat spolek Srdečné tlapky telefonicky na čísle 608 775 706.
