Čtyřdenní štěňata umírala v poli, zachránit se podařilo jen čtyři z nich

Předsedkyně spolku Kateřina Ondičová se dvěma ze čtyř štěňat, která se podařilo zachránit
Pejsci už jsou pořádní cvalíci, v dospělosti budou mít určitě kolem 30 kilogramů
Autor: Jana Ulrichová, Kateřina Lang - 
23. listopadu 2025
05:00

Uprostřed pole našla žena venčící psa osm opuštěných štěňat. Odvezla je na veterinu, odkud si je převzal spolek Srdečné tlapky. Tamní dobrovolníci spolu s veterináři pak svedli boj o jejich život, zachránit se jich podařilo polovinu.

Zhruba 4denní štěňátka se batolila v poli, nikde poblíž nebyla živá duše. „Paní se rozhlížela, hledala majitele, hledala fenu, nikdo tam ale nebyl. Naložila proto štěňata do auta a odvezla je na veterinu,“ popsala Kateřina Ondičová, předsedkyně spolku Srdečné tlapky, který štěňata převzal do své péče.

Předsedkyně spolku Kateřina Ondičová s jedním ze čtyř štěňat, která se podařilo zachránit Předsedkyně spolku Kateřina Ondičová s jedním ze čtyř štěňat, která se podařilo zachránit | Jana Ulrichová

Boj o život

Dobrovolníci pak spolu s veterináři svedli boj o život pejsků. „Měli zápal plic, byli proto na vyhřívaných dečkách, jezdili jsme s nimi denně na kontroly, krmili jsme je láhví každé tři hodiny ve dne v noci, masírovali jim bříška, aby se vyprazdňovali. Dělali jsme, co se dalo, jezdili s nimi v noci na veterinu, přesto se nám čtyři z nich zachránit nepodařilo,“ popsala Kateřina.

Teď si ještě štěňata užívají společných her Teď si ještě štěňata užívají společných her | Jana Ulrichová

„Byla to pro mě jedna z nejtěžších záchran. Jeden kašlal, druhý přestal pít, další se nevyprazdňoval. Když jsme odčervovali, objevil se problém s nafouknutými bříšky. Neustále jela pračka, pořád jsme vytírali, protože všude bylo neustále naděláno,“ vylíčila.

Čtyři psí kluci, které vypiplala, se už mají čile k světu. „Je jim zhruba měsíc a váží ke třem kilogramům. Budou to velcí pejsci, zřejmě kříženci nějakého pasteveckého plemene,“ řekla Kateřina s tím, že zdravotně jsou už na tom dobře. „Trošku máme obavy u bílého štěněte, zdá se nám, že hůř vidí a slyší, ale i ono si zaslouží hezký domov, když už si život vybojovalo,“ dodala.

Pejsci už jsou pořádní cvalíci, v dospělosti budou mít určitě kolem 30 kilogramů Pejsci už jsou pořádní cvalíci, v dospělosti budou mít určitě kolem 30 kilogramů | Jana Ulrichová

Brzy k adopci

Všechna čtyři štěňata budou už brzy hledat nové domovy. „K adopci budou zhruba za měsíc, teď ještě potřebují společnost sourozenců, potřebují se s nimi vydovádět. Do nových domovů odejdou čipovaní a očkovaní,“ řekla předsedkyně spolku, která zároveň poděkovala lidem, kteří k záchraně štěňat přispěli, ať už finančně, nebo materiálně.

Teď si ještě štěňata užívají společných her Teď si ještě štěňata užívají společných her | Jana Ulrichová

Budoucí obříci

Zájemci, kteří by se štěňátek, z nichž pravděpodobně vyrostou velcí, zhruba 30kilogramoví psi, chtěli ujmout a dát jim milující domovy, mohou kontaktovat spolek Srdečné tlapky telefonicky na čísle 608 775 706.

Témata:
týránípsiadopcetýrání zvířatštěňatablesk tlapkySrdečné tlapkyStředočeský krajTuřice
nemocna ( 23. listopadu 2025 05:32 )

❤️‍ Velké DÍKY všem pečovatelům a veterinářům o jejich péči a záchranu, jste neskutečně obětavý a citlivý k maličkým tvorečkům že jste se o ně postarali a všemožně se snažili je zachránit i když se to u všech nepodařilo i tak VELKÉ DÍKY VÁM ZA STAROSTLIVOST JSTE ŮŽASNÍ 👍 ❤️‍ ❤️‍

nemocna ( 23. listopadu 2025 05:27 )

Která sv... tohle udělala at co nejdříve zhebne v krutých bolestech, co to je za tyra.. bezcitného, to nemohl dát inzerát že daruje štěnata? jsou Vánoce určitě by mělo zájem spoustu lidí, tak nádherná a trpěla zimou, bez mámy kojení až onemocněla a čtyři uhynuli 😨 mohli žít a radovat se ze života, chudák fenka určitě je hledala, volala, tesknila, vědět kdo jsi už bys nebyl!

Zobrazit celou diskusi
