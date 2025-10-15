Betynku vyhodili na ulici. Mladá divoška teď hledá aktivní rodinu

Bety je hezká, mladá a zdravá kříženka.
Autor: Jana Ulrichová, Kateřina Lang - 
15. října 2025
05:00

Mladou kříženku Bety (asi 1) majitel bezcitně vyhodil, našli ji, jak zmateně pobíhá po obci. Byla vystresovaná a agresivní. Skončila v Psím domově v Řepnici, kde pochopila, že už je v bezpečí. Teď je z ní milá, temperamentní fenka, která hledá aktivní rodinu.

Bety asi nezažila nic moc hezkého, byla zřejmě týraná. „Bála se všeho, bála se lidí, bála se jakékoli manipulace. Jakmile se k ní někdo přiblížil, jednala agresivně. Neznala ani vodítko,“ popsala zástupkyně útulku Jana Kymrová.

Velký pokrok

Teď už je fenka úplně v pořádku, na své trápení zapomněla, v útulku udělala velký pokrok. „Naučila se chodit na vodítku, zpočátku trochu táhne, to se ale po chvíli srovná. Umí základní povely a umí přijít na zavolání,“ řekla Jana s tím, že i když je Bety hodně temperamentní, je ovladatelná.

Aktivity a vyžití

Nejlépe by se Bety cítila v domě se zahrádkou. Noví majitelé ale musí počítat s tím, že je to divoška. „Je plná energie, kterou potřebuje vybít. Potřebuje běhat, potřebuje i řádný výcvik,“ dodala Jana s tím, že pro Bety proto hledají aktivní rodinu, která by se jí věnovala a dopřála pořádné vyžití. „Nejlépe někoho, kdo s ní bude dělat nějaké aktivity, třeba i na cvičáku,“ vysvětlila s tím, že vzhledem k temperamentu potřebuje Bety delší, alespoň hodinové procházky.

Najde domov?

Bety je naprosto zdravá. Zájemci, kteří si troufnou na její temperament a chtěli by jí dát domov a potřebné vyžití, mohou kontaktovat útulek Psí domov v Řepnici buď telefonicky na čísle 602 893 442 nebo písemně na e-mail marek.maskulanis@seznam.cz.

