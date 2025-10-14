Obojek se stal pro Olíka smrtící pastí. Záchrana přišla až po dvou letech, operaci zaplatily Blesk tlapky
Kocour Olík utekl majitelce s obojkem na krku. Při snaze vymanit se z něj, se mu dostal pod přední packu, kde mu způsobil velmi ošklivé rány. Zachránil ho spolek Felisicat, operaci zaplatily Blesk tlapky, a to ze sbírky na Donio, do které přispívají čtenáři Blesku.
Členové ústeckého spolku Felisicat se pokoušeli kocourka odchytit dlouho marně, podařilo se jim to až po 2! letech. „Po celou tu dobu jsme ho monitorovali, protože chodil jíst do areálu jedné firmy, kde mají nainstalované kamery. Díky tomu jsme také viděli, že kulhá,“ popsal předseda spolku Luboš Čapek s tím, že na kocourka měli nachystaný sklopec, dlouho se mu ale vyhýbal. „Když se konečně letos v červenci do něj chytil, nemohl jsem tomu ani uvěřit,“ dodal.
Hluboké rány
Ukázalo se, že obojek, který měl Olík na krku, mu způsobil devastující zranění. Dostal se mu pod přední nohu, kde se mu zařízl do masa. Hluboké otevřené rány vypadly hrozivě, kocourek musel velmi trpět. Běžná léčba pomocí mastí a antibiotik nezabírala, proto s ním členové spolku odjeli na pražskou kliniku, kde Olíkovi vzali kus kůže ze zad a všili mu ji na ránu do podpaží. „Teď s ním pravidelně jezdíme na kontroly. Hojí se pomalu, doufám ale, že se uzdraví,“ řekl Luboš Čapek, který o kocourka pečuje u sebe doma.
Bojuje statečně
Olík se zraněním bojuje velmi statečně. „Je statný, dobře jí, zvládl i kastraci. Pokud se nepřidá nějaká závažná komplikace, věříme, že se rána zahojí a on bude moc začít hledat nový domov," řekl Luboš Čapaek s tím, že to pak zřejmě nebude problém, protože je to velmi milý, mazlivý a přátelský kocour.
Díky, čtenáři
Ústecký spolek Felisicat se v současné době stará o 190 koček. Péči o ně hradí ze svého transparentního účtu. Olíkova operace včetně hospitalizace by jim do něj udělala pořádnou díru, vyšla na 28 256 Kč. Blesk tlapky mu ji proto zaplatily ze sbírky na Donio, do které přispívají čtenáři Blesku. „Všem za to moc děkuji. Je to pro nás velká pomoc,“ řekl Luboš Čapek.
