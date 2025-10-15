Adámek po operaci mandlí skončil v bdělém kómatu: Bolestná vzpomínka rodičů k 17. narozeninám
V květnu roku 2017 se rodině tehdy osmiletého Adámka Vyčítala obrátil celý život naruby. Po banální operaci mandlí totiž chlapeček zůstal v takzvaném bdělém kómatu. Lékařka a jedna zdravotní sestra byly později odsouzeny za těžké ublížení na zdraví. Adámek nedávno oslavil sedmnácté narozeniny. Jeho rodiče zveřejnili příspěvek plný bolestných slov. „Lepší už to nikdy nebude,“ napsali.
Adámek v roce 2017 podstoupil operaci mandlí v pardubické nemocnici. Čtyři dny po zákroku ale začal masivně krvácet a dusil se krví, což mu způsobilo těžké poškození mozku. Lékařka a dvě zdravotní sestry byly později obviněny ze spáchání přečinu těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. Obviněna byla také pardubická nemocnice. Nemocnice a jedna sestra byly obžaloby nakonec zproštěny, lékařka a druhá ze sester vyvázly s podmíněným trestem. Nemocnice se s rodinou po letech tahanic dohodla na odškodnění v roce 2023.
Radostných narozenin bylo jen 8
Chlapec nedávno oslavil sedmnácté narozeniny. Tatínek na sociální síti zveřejnil fotografie syna a dortu a připojil mnoho bolestivých slov. „Nemůžeme si už načasovat nic, ani úsměv na fotce. Áďuškovi bych přál co nejméně bolesti, protože lepší už to nikdy nebude,“ napsal. „Nezapomenu na jeho radostné narozeniny, kterých bylo jenom 8. Už se nikdy nedozvíme, kam by se jeho kroky ubíraly dále, nepozná období prvních lásek, nebudeme spolu řešit problémy ani radostné okamžiky,“ dodal otec s tím, že jeho synovi takový život vzali.
Na závěr připojil poděkování všem podporovatelům i cukrářce, která upekla narozeninový dort. Pod příspěvkem se objevilo velké množství podporujících komentářů.
