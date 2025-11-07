Garpa rodina nezvládla, pak se ho zbavila. Akční pes potřebuje lásku i výcvik
Křížence rotvajlera Garpa (1) si rodina pořídila coby roztomilé štěňátko. Nechali ho ale růst jako dříví v lese, a když v jeho půlroce zjistili, že ho nezvládnou, zbavili se ho. Teď je v útulku v Řepnici, kde vyhlíží lepší, a hlavně zodpovědnější domov.
Dokud byl Garp malý, měla ho rodina ráda. „Nijak ho ale necvičili, nic ho neučili. V půlroce, když už to byl velký a silný pes, najednou zjistili, že si s ním neumí poradit, neumí s ním komunikovat. Proto ho přivezli k nám do útulku,“ popsala spolumajitelka Psího domova v Řepnici na Litoměřicku, kde teď o Garpa pečují.
Dělá pokroky
V útulku je Garp už čtyři měsíce, za tu dobu udělal velký pokrok. „Když přišel, neslyšel ani na jméno. Tady už se naučil spoustu věcí. Umí chodit na vodítku, slyší na přivolání, zvládá už i základní povely, jako je sedni. Všechno je to ale potřeba ještě pilovat,“ řekla Jana s tím, že Garp je velmi akční, potřebuje proto i hry, baví ho například aporty.
Musí cvičit
Protože je Garp mladý a velmi temperamentní, potřebuje k sobě akční rodinu. „Je to pes k lidem, kteří na něj budou mít čas a dají mu ho. Potřebuje hodně pohybu, potřebuje výcvik tak, aby byl ovladatelný i bez vodítka, ideálně na cvičišti pod dohledem odborníků nebo na psím hřišti, protože potřebuje i kontakt s jinými psy,“ popsala Jana. Dodala, že člověk, který mu toto dopřeje, v něm na oplátku získá báječného psího parťáka.
Důsledný přístup
Garp je pes pro člověka, který už má s výcvikem zkušenosti, nebo pro někoho, kde je ochoten se spolu s ním učit a nechybí mu trpělivost a důslednost. „Nelze čekat, že za dva, tři úkony už bude všechno umět. Je potřeba vše neustále opakovat, psa chválit a motivovat, třeba pamlsky. S takovým přístupem se to, co zameškal, dohnat dá,“ řekla Jana.
Volejte, pište
Garp je naprosto zdravý, nemá žádná zdravotní omezení. Zájemci, kteří by jej chtěli adoptovat, mohou kontaktovat útulek Psí domov v Řepnici buď telefonicky na čísle 602 893 442 nebo písemně na e-mail marek.maskulanis@seznam.cz.
