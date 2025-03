Pája strávil v útulku už téměř půlku svého života. Majitel ho uvázal u stromu, nový domov vyhlíží marně

Páju přivezl do útulku muž, který jej našel v zimě opuštěného, uvázaného u stromu. Pejsek byl vyhublý, s přerostlými drápy, po těle měl ošklivé oděrky, a navíc byl psychicky zlomený. Trvalo týdny, než začal pracovníkům útulku věřit. „Ze začátku byl agresivní. Pak se ale s námi velice rychle spřátelil a my jsme začali postupně objevovat jeho kouzelnou povahu,“ řekla vedoucí útulku Anežka Formanová.

Pája s vedoucí Útulku Chrudim Anežkou Formanovou | Jana Ulrichová

Zaslouží lásku

V útulku prošel Pája velkou proměnou. Z vystresovaného nedůvěřivého zvířete se stal skvělý, veselý, lidi milující pes, který by si zasloužil nový domov. „Bohužel, za celé roky, co je u nás, se o něj žádný vhodný zájemce nepřihlásil,“ řekla vedoucí s tím, že je to velká škoda, protože Pája by si někoho, kdo mu dá pozornost a lásku, zasloužil.

Pája je velmi aktivní, miluje míčky, umí je aportovat | Jana Ulrichová

Veselý, aktivní

I když je Pája odhadem 9letý, na psího seniora rozhodně nevypadá. Je velmi aktivní, potřeboval by proto k sobě někoho, kdo by se mu věnoval a trávil s ním co nejvíce času. „Nepotřebuje běhat celý den, ale za každou procházku bude velmi rád. Miluje tenisáky, ty jsou alfou a omegou jeho života, umí je krásně aportovat. Má také hodně rád vodu,“ popsala Anežka.

K dětem a psům ne

Pája není konfliktní, nehodí se ale k malým dětem a k jiným psům, měl by být proto v nové rodině zvířecím jedináčkem. Na vycházce si své lidi hlídá. „Je proto potřeba dávat pozor, mít jej na vodítku a odvést jeho pozornost, když jde kolem někdo s jiným psem,“ vysvětlila vedoucí.

Pája je hezký kříženec bull plemene | Jana Ulrichová

Připraven odejít

Pája je naprosto fit, nemá žádné zdravotní omezení, do adopce proto může odejít okamžitě. Zájemci, kteří by se ho chtěli ujmout a dát mu milující domov, mohou kontaktovat Útulek Chrudim telefonicky na číslech 734 796 370 a 734 796 371, písemně na e-mail utulek@spchrudim.cz nebo prostřednictvím formuláře na webových stránkách útulku.