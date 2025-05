Kočičí leukémie neznamená smrt. Drahoslav hledá domov, musí být ale jedináčkem

Drahoslav (asi 7) je nalezenec, který se do péče spolku Anidef dostal ve zbědovaném stavu. Vyléčili ho, ukázalo se ale, že má tzv. kočičí leukémii. Nijak ho v životě neomezuje, je ale přenosná na jiné kočky. Musí být proto kočičím jedináčkem.

Kocourek přišel do útulku, který spolek Anidef provozuje v Žimu na Teplicku, dehydrovaný a nemocný. „Teklo mu z nosu a chrčel, na veterině zjistili, že má nemocné plíce. Dostal proto antibiotika,“ popsala dobrovolnice Kristýna Opavová.

Kvůli své nemoci musí být Drahoslav izolován od ostatních koček | Jana Ulrichová

Lidi neohrozí

V útulku udělali Drahoslavovi tak, jako každé nově přijaté kočce, také test na kočičí nemoci. „Bohužel se ukázalo, že je FeLV pozitivní,“ řekla. Znamená to, že má tzv. kočičí leukémii, která ho sice nijak neomezuje a může s ní spokojeně žít, je ale přenosná na jiné kočky, ne na lidi. Není proto třeba bát se jeho adopce. Musí žít ale pouze uvnitř v bytě nebo domě jako kočičí jedináček, případně může jít i tam, kde už jedna FELV pozitivní kočka žije.

Pan Kocour

Drahoslav je proto nyní v útulku separovaný od ostatních koček v karanténním boxu, což je pro něj náročné, protože by byl rád ve společnosti lidí. „Je to Pan kocour. Kontakt přímo nevyhledává, má rád svůj klid, když má ale dobrou náladu, dokáže se i mazlit,“ řekla Kristýna. Dodala, že by se hodil pro každého, kdo má kočky rád, kdo mu dá potřebnou lásku a pozornost.

„Když má náladu, rád se i pomazlí,“ ukázala Kristýna Opavová | Jana Ulrichová

Co je FeLF?

FeLV je virová leukémie u koček. Je vyvolána retroviry způsobujícími poruchu imunity a nádorové bujení. Tento virus je pro kočky specifický, přenos na jiná zvířata nebo na člověka není prokázán. Účinná léčba na něj neexistuje, kočky s ním ale dokážou žít i několik let.