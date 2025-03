Obr Dasty skončil v útulku. Velký švýcarský salašnický pes potřebuje hodně pohybu a lásky

Dastyho (asi 3) přivedla do Psího domova v Řepnici na Litoměřicku majitelka s tím, že se musí odstěhovat do bytu a nemůže ho vzít s sebou. Podle zástupců útulku ho spíš ale nezvládla. Dasty potřebuje výchovu a hodně pohybu.

Dasty je mohutný pes, váží 55 kilogramů. „Říkám mu velké psí mimino. Je to příjemný, hodný pes, který potřebuje hodně prostoru a lásky,“ řekla spolumajitelka útulku Miluše Maskulanisová.

Dasty se spolumajitelkou útulku Janou Kymrovou | Jana Ulrichová

Hodně pohybu

Nejspokojenější by byl Dasty v rodinném domě se zahradou u spíše mladších, sportovně založených lidí. „Pokud mu ale noví majitelé dopřejí dostatek pohybu, dlouhé procházky, a také výchovu a výcvik, zvládne pak i ležet s nimi na gauči,“ řekla s úsměvem. Dodala, že Dasty chodí dobře na vodítku, umí základní povely. Je inteligentní a učenlivý.

K dětem ne

Dasty dobře vychází s fenkami, v novém domově by proto mohl mít i psí parťačku. Nehodí se ale k malým dětem. „Neublíží, je to ale velký, mladý, temperamentní pes, který může nechtěně srazit. Doporučujeme ho proto do rodiny s dětmi staršími šesti let,“ vysvětlila.

Dasty je krásný, mohutný pes | Jana Ulrichová

Připraven k adopci

Dasty je naprosto zdravý, protože je ale stále ještě ve vývinu, potřebuje kvalitní stravu. Je v dobré kondici, očkovaný, čipovaný, nic mu nebrání v tom, aby odešel do nového domova. Zájemci, kteří by ho chtěli adoptovat, mohou kontaktovat útulek Psí domov v Řepnici buď telefonicky na čísle 602 893 442 nebo písemně na e-mail marek.maskulanis@seznam.cz.