Odjel ze Sarajeva, tady skončil uvázaný, opuštěný. Teď fešák Lord hledá nový domov
Kříženec pasteveckého psa Lord (9) pochází ze Sarajeva. I s doklady ho tu nechali tamní dělníci, kteří na severu Čech sháněli práci. Teď je v útulku Psí domov v Řepnici na Litoměřicku, kde se mu snaží najít nový, zodpovědný domov.
Proč se cizinci se psem trmáceli až do Čech, zařídili mu potřebné doklady, aby s ním mohli přes hranice, pak ho tu opustili, už asi nikdo nezjistí. „Volali nám, že je uvázaný v areálu firmy v nedaleké obci. Jeho majitel se tam ucházel o práci, a když neuspěl, odjel a psa tam nechal,“ popsala provozovatelka útulku Jana Kymrová.
Oko zachránili
Když Lorda přivezli do útulku, měl vážně poraněné oko. „Vypadalo to opravdu ošklivě, báli jsme se, že o něj přijde,“ řekla Jana. Naštěstí je Lord velmi hodný a klidný, do oka si nechal bez problémů kapat, a tak se mu ho podařilo nejen zachránit, ale i zcela vyléčit.
Milý, klidný
V útulku teď pro Lorda hledají vhodný domov. „Je to velmi pohodový pes. Hodil by se ke starším lidem, kterým bude rád dělat společnost. Není to pes na běhání a na túry, bude mu stačit zahrádka, krátká vycházka a křeslo u televize,“ popsala Jana.
Volejte, pište
Na svůj věk je Lord relativně zdravý, jen občas ho bolí klouby, a to pak pokulhává. Žádné jiné neduhy nemá, do nového domova proto může odejít okamžitě. Zájemci, kteří by mu ho chtěli dát, mohou kontaktovat Psí domov v Řepnici buď telefonicky na čísle 602 893 442 nebo písemně na e-mail marek.maskulanis@seznam.cz.
