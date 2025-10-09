Bakkaro prožil 8 let na řetězu. Teď ovčák se skvělou povahou hledá milující domov
Na krátkém řetězu ve stodole plné harampádí žil několik let německý ovčák Bakkaro (8). Vysvobodili ho členové spolku Pet Heroes. V jejich lanškrounském útulku se uzdravil a teď už čeká jen na novou rodinu.
Bakkaro, kterého se majitel vzdal, byl poznamenaný tím, v čem žil. Chyběla mu zčásti srst a kvůli velmi oteklým nohám špatně chodil. Na veterině proto dostal léky na otok. Další vyšetření pak odhalila nádor na varlatech, který naštěstí nebyl zhoubný. „Podstoupit kvůli tomu kastraci. Teď už se zotavil, ustoupil i otok nohou, takže už se může proběhnout po zahradě,“ řekla vedoucí útulku Renata Kristková. Dodala, že jediné, co Bakkarovi chybí, je už jen milující rodina.
Zahrne láskou
I když Bakkaro v původním domově nic moc pěkného nezažil, na lidi nezanevřel. Právě naopak, všechny včetně dětí zahrnuje neutuchající láskou. „Láska, to je to, po čem touží. Člověku, který mu ji dá, ji mnohonásobně oplatí. Sní i o teplém místečku, kde bude moci v klidu odpočívat, a plné misce, díky které už nepozná hlad,“ řekla vedoucí s tím, že Bakkaro bude ideálním společníkem pro někoho, kdo chce k sobě pohodového parťáka, se kterým bude odpočívat a relaxovat.
Nejspokojenější by byl v domě se zahradou, nejlépe jako zvířecí jedináček, protože ne se všemi psy vychází. „Nové rodině vnese do života harmonii, radost a věrnost,“ řekla vedoucí.
S léčbou pomohou
I když jde o staršího psa, nemusí se budoucí majitelé bát vysokých nákladů na jeho léčbu. Útulek je totiž připraven s úhradou pomoci. Zájemci, kteří by chtěli Bakkara adoptovat, za ním mohou přijet na nezávaznou poznávací návštěvu do útulku Pet Heroes v Lanškrouně. Pro více informací mohou volat na číslo 724 813 222, a to po 13. hodině, nebo mohou napsat na e-mail renata@petheroes.cz.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.