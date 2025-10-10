Marley je nemocný a bázlivý, děsil se větru i trávy. Blesk tlapky pomohou s úhradou jeho léčby
Vážné zdravotní problémy mají čivavy z nezvládnutého chovu v Nové Vsi u Pohořelic, kterých se majitelka Vlaďka Samcová začala na pokyn veterinární správy zbavovat. Zvířecím záchranářům jich předala už desítky, jedním z nich je i Marley (asi 5).
Marley je jedním z těch, které přijal do péče spolek Srdečné tlapky. „Všichni mají vážné zdravotní problémy. Jsou podvyživení, váží do 800 gramů. Mají nemocné oči, špatné zuby a mají luxace patel, což znamená, že mají čéšky mimo kloub,“ řekla předsedkyně spolku Kateřina Ondičová s tím, že jen operace jedné pately vyjde na zhruba 40 000 korun. „Péče o ně bude celkově velmi finančně náročná, půjde do statisíců,“ dodala.
Nemocný, bázlivý
Zdravotní problémy má i Marley. „Má zúženou tracheu, kvůli které má potíže s dýcháním, neuzavřenou fontanelu, což znamená, že nemá srostlé lebeční kosti, a špatně vyvinuté koleno. Navíc není vůbec osvalený,“ popsala s tím, že zpočátku měl Marley i velké psychické problémy. „Všeho se bál. Venčit ho nebylo vůbec snadné. Když foukl vítr, lekl se, děsil se i trávy, před tou utíkal.
Strom, kolo, auto, to všechno zřejmě viděl poprvé v životě,“ popsala Katrin Kraus, která má teď Marleyho u sebe v Praze v dočasné péči. Dodala, že zpočátku se bál i lidského doteku, alespoň to se teď už ale změnilo. Pochopil, že je v bezpečí, a život v v dočasném domově si náležitě užívá.
Blesk tlapky pomohly
Chovatelka, která čivavy tak nezodpovědně namnožila a pak si s nimi nevěděla rady, spolkům na péči o ně nepřispěla ani korunou. Reportérkám Blesk tlapek řekla, že nemá z čeho. Blesk tlapky se proto rozhodly spolku Srdečné tlapkypomoci a vstupní vyšetření a některé zákroky v celkové výši 35 691 korun mu uhradily ze své sbírky na Donio, do které přispívají čtenáři Blesku.
Bez dokladů
Chovatelská stanice Sweet melody Vlaďky Samcové vypadá jako množírna.V domě a na přilehlé zahradě viděly reporérky Blesk tlapek, které ji navštívily, ke dvěma stovkám čivav. Chovatelka jim přiznala, že se jí chov vymkl z rukou. Psi se jí v domě začali hromadit a ona péči o ně už nezvládala. Krajská veterinární správa už její chov řeší, zatím jí ale nařídila pouze snížit počet psů. Samcová je proto začala předávat spolkům, a to zejména ty starší a nemocné, na základě darovacích smlouv. Žádné další doklady, očkovací průkazy, čísla čipu nebo rodokmeny ale nepřidala. A to i přesto, že se prezentuje jako chov s průkazem původu.
dychaci potíže má 75% čivav. máme jich několik s p.p vyhlášených chovů