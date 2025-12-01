Bývalá KGB špionka odhalila: Takhle laškují tajné agentky!

Bývalá ruská agentka Aliia Roza (41)
Autor: vor, btk - 
1. prosince 2025
05:00

Britská tajná služba se potýká s problémem. Dvě čínské krásky, jež bezostyšně sváděly vysoce postavené ostrovní politiky, se ukázaly jako služebnice čínského komunistického režimu!

Tajné čínské agentky Amandu Čchiou a Shirley Šen už policisté zadrželi. Co taková žhavá práce obnáší? Bývalá ruská agentka Aliia Roza (41) promluvila! Díky konexím svého otce byla už od dosažení zletilosti poslána do vojenské akademie KGB. Kromě výcviku flirtu se naučila i mnoho sexuálních praktik!  

„Rusko a Čína jsou jediné země, které používají mezilidské vztahy k manipulaci lidí. Zaláskovaní muži jsou schopni prozradit vše,“ vysvětlila. „V západních zemích to odporuje lidským právům, agentury tak tyto metody nepoužívají,“ dodala. Sama Ruska si metodu vyzkoušela na muži z kriminálního podsvětí.

„Měla jsem hrát prostitutku, a vetřít se tak do společnosti lidí obchodujících s drogami,“ uvedla s tím, že na její roli ve výsledku nebylo vůbec nic těžkého. "(...) Jakmile rozumíte psychologii, jste schopni efektivně zmanipulovat skoro každého," dodala exšpionka, která z rodné země musela nakonec uprchnout. 

Video  Ex-špionka Aliia Rozaová  - Instagram: aliiaroza
Video se připravuje ...
