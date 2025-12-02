Sousedé oběti „vraždy přes kopírák“ v Mírově: Petra se dala na špatnou cestu! Pohřbí ji bez obřadu
Brutální vražda 31leté ženy otřásla 26. listopadu Mírovem na Šumpersku. Vraždil recidivista Patrik C., kterého z tamní věznice podmínečně propustili jen 22 dní předtím. Odpykával si trest za téměř identický čin z roku 2014. Obětí se tentokrát stala jeho partnerka Petra. Ženě během krvavého útoku zasadil desítky ran nožem.
Patrik C. poprvé vraždil v roce 2014. Ve Frýdku-Místku tehdy brutálně ubodal ženu, o které později vypověděl, že ji měl rád. Při útoku použil deset různých nožů a oběti zasadil přes padesát ran. Za zrůdný čin ho soud v Ostravě poslal v roce 2015 na 16,5 roku vězení. Z trestu si před podmínečným propuštěním stihl odsedět deset let.
Verdikt o podmínce vynesl letos na konci října soud v Šumperku. Patrik C. si však na svobodě pobyl krátce přes tři týdny. Jen 22 dní po propuštění vraždil znovu a to téměř identicky!
Byla krásná, ale experimentovala s drogami
Obětí se mu stala jednatřicetiletá Petra. „V jednadvaceti to byla krásná holka. Žila ale hrozným způsobem života. Podle všeho experimentovala s drogama a to, co k ní domů chodilo, to byla hrůza,“ prozradil o zavražděné Petře P. muž ze sousedství a dodal: „Její minulost byla prostě pokřivená, i když v poslední době se snad snažila najít lepší cestu. Dokonce byla zaměstnána u obce a dělala nějaké pomocné práce.“
S odsouzeným Patrikem tvořila pár. Právě zhoršující se vztahy mezi dvojicí partnerů měly být hlavním motivem odporného činu. Patrik Petru napadl po hádce podpořené předchozím požitím alkoholu.
Podle vedoucího odboru obecné kriminality Petra Lisického na ženu zaútočil zákeřně zezadu. „Ta vražda byla přes kopírák stejná jako ta původní, ran je pouze nepatrně méně,“ popsal.
Lidé nechápou propuštění
Lidé v komentářích facebookového příspěvku s jejím parte jen nevěřícně kroutí hlavami nad rozhodnutím muže propustit na podmínku. „2014 sedí za vraždu 2025 vraždí zas,“ napsal jeden z nich. „Jak vůbec může být takový člověk propuštěn z vězení,“ rozčiloval se.
