Mrtvola u zříceniny Škvárovník na Teplicku: Tělo bylo ve značném stadiu rozkladu!

Tělo objevili policisté nedaleko zříceniny hradu Škvárovník
Tělo objevili policisté nedaleko zříceniny hradu Škvárovník  (Autor: Safranek-interia.eu, CC0, via Wikimedia Commons)
Autor: ČTK - 
2. prosince 2025
12:34

Tepličtí policisté se od pondělního odpoledne zabývají nálezem těla nedaleko zříceniny hradu Škvárovník. Mrtvola byla ve značném stadiu rozkladu. Koroner neurčil příčinu úmrtí, neznámá je také totožnost zemřelého. Případné cizí zavinění proto potvrdí, či naopak vyloučí nařízená soudní pitva.

V útetrý o skutečnostech informovala mluvčí policie Ilona Gazdošová. Na případ upozornil server Novinky.cz. Na mrtvého narazil oznamovatel nedaleko zříceniny hradu v ulici Na Letné. Tělo leželo v porostu u opuštěné chátrající zříceniny. V místě se zdržují lidé bez domova.

