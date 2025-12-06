Žena se při fénování vznítila! S těžkými popáleninami leží v nemocnici
Ranní příprava na nový den se v Mnichově zvrhla v nečekanou hrůzu. Ženě začaly při fénování hořet vlasy a jen díky rychlé reakci souseda přežila. Nyní leží v nemocnici s těžkými popáleninami a policie vyšetřuje příčinu vznícení.
Ve středu 3. prosince ráno se v jednom z domů v mnichovské čtvrti Riem ozval křik. Starší žena se po sprše chystala upravit si vlasy fénem, když jí náhle vyšlehly plameny do vlasů i oblečení. Než stačila zareagovat, oheň se rychle rozšířil.
Naštěstí jeden ze sousedů zaslechl její volání o pomoc a okamžitě se rozběhl k bytu. Nevšímal si žáru ani kouře, pohotově uhasil plameny a pak přivolal pomoc. Záchranáři šokovanou ženu s vážnými popáleninami převezli do specializované mnichovské kliniky.
O tom, v jakém je nyní stavu, zatím policie informace neposkytla. Nejasná zůstává i příčina požáru. Podle informací německého deníku Bild případ převzal oddíl K 13, který se zaměřuje na vyšetřování požárů.
