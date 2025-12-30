Jan se ztratil po firemním večírku, našli ho v řece: V Písku vylovili tělo z Otavy
Pátrání v centru Písku má smutný konec. Potápěči v pondělí dopoledne vylovili z řeky Otavy tělo muže, po němž policie pátrala od poloviny prosince. Rodina ho postrádala poté, co se nevrátil z firemního večírku.
V centru Písku proběhla v pondělí 29. prosince dopoledne plánovaná pátrací akce v řece Otavě, do níž se zapojili policisté, hasiči, vodní záchranáři i potápěči. Krátce před jedenáctou hodinou bylo v řece nalezeno tělo utonulého muže.
„Na místo vyjížděli také potápěči jihočeské zásahové jednotky, kteří tělo vyzvedli. Odvoláváme pátrání po muži, kterého rodina postrádala od 18. prosince. Případ si převzali kriminalisté,“ potvrdila policejní mluvčí Kamila Čuřínová Ingrišová.
Jan M. (†48) byl podle dřívějších informací naposledy spatřen v Palackého sadech a v blízkosti řeky. Právě tato lokalita se proto stala hlavním ohniskem pátrání už před Vánoci. Do akce se tehdy zapojili policisté, hasiči i další složky, stopa však tehdy skončila bez výsledku. V pondělí se pátrací týmy na místo vrátily s posilami a technikou, včetně podvodního dronu.
Podle dostupných informací zatím nic nenasvědčuje cizímu zavinění. Přesnou příčinu smrti má objasnit nařízená zdravotní pitva. Policie v souvislosti s nálezem těla další podrobnosti nezveřejnila.
