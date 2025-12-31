Nevšední zásah na Pelhřimovsku: Dívka (15) uvízla na vysílači
Nevídaný zásah řešili záchranáři a hasiči na Pelhřimovsku. Nezletilá dívka uvízla na vysílací věži. Poraněná se nedokázala sama z výšky 30 metrů dostat dolů. Jednotky nasadily plnou sílu a použily všechnu speciální techniku, aby mladou dívku přesunuly do bezpečí.
V úterních odpoledních hodinách 30. prosince obdržela operátorka tísňové linky nečekaný telefonát. Na vysílací věži se nacházela zraněná dívka (15) v nesnázích, plakala a nemohla se hýbat. Hasiči, policisté i záchranáři z Pacova neprodleně vyrazili na místo.
Nahlášená dívka se nacházela ve výšce 30 metrů nad zemí! Profesionální tým použil k její záchraně speciální jištění a potřebnou zdravotní péči jí poskytl přímo na věži. Před snesením jí zavedli záchranáři infuzi, stabilizovali zranění a dodali potřebné teplo.
Díky sehranosti a profesionalitě všech složek se podařilo vyděšenou dívku dostat z věže dolů a předat posádce záchranného vrtulníku, která ji transportovala do traumacentra. Přestože akce dopadla úspěšně, záchranáři na sociálních sítích varovali před vysokým nebezpečím pohybu v obdobných prostorách a upozornili, že stačí chvilka nepozornosti a následky mohou být fatální.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.