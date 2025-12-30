Chlapeček (†5) zemřel na sjezdovce: Zasekl se na vleku!
Na sjezdovce na japonském ostrově Hokkaido došlo k ohromné tragédii. Pětiletý chlapec Hinata Goto utrpěl smrtelná zranění po pádu na dětském vlekovém páse. Bezpečnostní systému mechanismu selhaly a vyproštění trvalo přes 40 minut.
Malý Hinata spadl na pozemním vlekovém páse v rezortu Asarigawa Onsen a zasekl se v mechanismu pravou rukou. Vzhledem k fatálnímu selhání bezpečnostních pojistek, se stroj nezastavil. Vypnout ho musela chlapcova matka stisknutím nouzové brzdy. Záchranáři následně strávili dlouhých 40 minut snahou malého hocha vyprostit. Během toho ztratil vědomí.
Po převozu do nemocnice už bohužel doktorům nezbylo nic jiného, než chlapečka prohlásit za mrtvého. Podle zaměstnanců sjezdovky všechny bezpečnostní prvky fungovaly před nehodou jak měly. Pás měří na délku asi 30 metrů a na šířku asi 60 cm. Podle japonských médií s ním mají neblahé zkušenosti i jiní návštěvníci sjezdovky. „I jako dospělý jsem si občas říkal, že je trochu děsivé na tom jet,“ citoval jednoho z nich web stanice BBC.
Mluvčí rezortu Asarigawa Onsen se za událost omluvil a slíbil, že se událost důkladně vyšetří a nikdy se nebude opakovat. Incidentem se zároveň začala zabývat i japonská policie.
