Chlapeček (†5) zemřel na sjezdovce: Zasekl se na vleku!

Pětiletý chlapec zemřel po pádu na sjezdovce
Pětiletý chlapec zemřel po pádu na sjezdovce
Chlapec zemřel po pádu na vlekovém pásu ve středisku Asarigawa Onsen
Místo nehody
Případ vyšetřuje policie
Autor: kjm - 
30. prosince 2025
15:40

Na sjezdovce na japonském ostrově Hokkaido došlo k ohromné tragédii. Pětiletý chlapec Hinata Goto utrpěl smrtelná zranění po pádu na dětském vlekovém páse. Bezpečnostní systému mechanismu selhaly a vyproštění trvalo přes 40 minut.

Malý Hinata spadl na pozemním vlekovém páse v rezortu Asarigawa Onsen a zasekl se v mechanismu pravou rukou. Vzhledem k fatálnímu selhání bezpečnostních pojistek, se stroj nezastavil. Vypnout ho musela chlapcova matka stisknutím nouzové brzdy. Záchranáři následně strávili dlouhých 40 minut snahou malého hocha vyprostit. Během toho ztratil vědomí.

Po převozu do nemocnice už bohužel doktorům nezbylo nic jiného, než chlapečka prohlásit za mrtvého. Podle zaměstnanců sjezdovky všechny bezpečnostní prvky fungovaly před nehodou jak měly. Pás měří na délku asi 30 metrů a na šířku asi 60 cm. Podle japonských médií s ním mají neblahé zkušenosti i jiní návštěvníci sjezdovky. „I jako dospělý jsem si občas říkal, že je trochu děsivé na tom jet,“ citoval jednoho z nich web stanice BBC.

Mluvčí rezortu Asarigawa Onsen se za událost omluvil a slíbil, že se událost důkladně vyšetří a nikdy se nebude opakovat. Incidentem se zároveň začala zabývat i japonská policie.

Video  V Horním Bezděkově na Kladensku zemřel cyklista po střetu s autem.  - Aktu.cz
Video se připravuje ...

Pětiletý chlapec zemřel po pádu na sjezdovce
Pětiletý chlapec zemřel po pádu na sjezdovce
Chlapec zemřel po pádu na vlekovém pásu ve středisku Asarigawa Onsen
Místo nehody
Případ vyšetřuje policie

Témata:
smrtsmrtelná nehodasmrt dítětelyžařské střediskoJaponskopolicieBBCsjezdovkaHokkaidó
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Články odjinud