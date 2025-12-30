Dušan bodal do manželky i dcery! Znepokojivý telefonát před útokem
Malou obcí Brunovce na Slovensku v časných ranních hodinách 22. prosince otřásla šokující rodinná tragédie. Otec Dušan (†49) nožem zaútočil na vlastní ženu Miriam (†50) a dceru. Manželka útok nepřežila, dcera utrpěla zranění. Muž následně spáchal sebevraždu. Jen pár dní před masakrem však volal na tísňovou linku a nechal si zabavit legálně držené zbraně. Měl prý psychické problémy a bál se, že někomu ublíží!
Dušan byl legálním vlastníkem střelných zbraní. Krátce před tragickou nocí si je však nechal dobrovolně zabavit od policie. Měl prý uvést, že se bojí o své okolí. Operátorovi dále řekl, že trpí psychickými problémy a bojí se, že ublíží svým nejbližším.
Policie do domu přijela a zbraně si odvezla. Na místě po Dušanově zavolání zasahovali i záchranáři, muže s psychickými obtížemi však nepřevezli do nemocnice. Bližší informace zatím nechtějí sdělovat. „Vzhledem k citlivosti celého případu, ochraně osobních údajů a probíhajícímu vyšetřování se zatím nebudeme k jednotlivým otázkám vyjadřovat,“ uvedl pro Televizi JOJ mluvčí záchranné služby RZP Trenčín Andrej Luprich.
Byli to slušní lidé
Noční tragédie místní šokovala. „Jsem velmi překvapený. Dva dny předtím tam zasahovala policie se záchrankou,“ uvedl jeden ze sousedů. Krveprolití by prý od Dušana nikdy nečekal. „Velmi jsem se tomu všemu divil, policie to asi moc dobře nezvládla. Byli to jinak slušní lidé, venčili jsme spolu pejsky,“ dodal. Proč muže s psychickými problémy neodvezla záchranka rovnou do nemocnice zůstává nejasné. Slovenské zákony by jim to v této situaci umožňovaly.
V rodinném domě v Brunovicích došlo dva dny po návštěvě složek IZS k hromadné hádce. Konflikt v noci z 22. na 23. prosince skončil krvavě. Dušan během hádky vzal do ruky nůž a na ženu s dcerou brutálně zaútočil. Manželka Miriam útok nepřežila, dcera utrpěla zranění. Dušan si následně sáhl na život.
