Rodinná vražda na Slovensku: Dcera bránila matku před běsnícím otcem vlastním tělem!
Rodinnou tragédii vyšetřují policisté v obci Brunovce na Slovensku. V noci z neděle na pondělí volala dívka na tísňovou linku s tím, že otec zaútočil na její matku nožem. Běsnění otce přežila jen mladá dívka, která si trauma ponese navždy.
Bylo hluboko po půlnoci, ticho by se dalo krájet, když v tom se v rodinném domě v Brunovcích odehrála krvavá tragédie. Podle informací deníku Nový čas měl muž jménem Dušan (†49) zaútočit nožem na svoji manželku Miriam (†50).
Dcera je hrdinka
Rodinnému krveprolití měla přihlížet nezletilá dcera, která se nejdříve snažila matku ochránit a postavila se mezi ní a běsnícího otce. Sama to přitom od otce schytala.
Poté se jí podařilo přivolat pomoc. Když policisté vstoupili do domu vyjevil se jim obraz jako z hororu. Všude byla krev a na zemi leželo bezvládné tělo. Muž měl údajně obrátit nůž proti sobě. Záchranáři bojovali i o jeho život, ale marně.
Zraněním podlehl během převozu do nemocnice. Dcera skončila v nemocnici se šrámy na těle i na duši.
Trauma do konce života
Nezletilá dcera si ponese následky děsivé události navždy a Vánoce bude mít spojené s rodinnou hrůzou. Je ale třeba vyzdvihnout odvahu mladé dívky, která neváhala ani sekundu a vzepřela se agresivnímu otci.
„Neplnoletý pacient byl transportován do nemocnice s několika poraněními zápěstí,“ potvrdila mluvčí Operačního střediska ZZS Petra Klimešová. Dívka je prý mimo ohrožení života a lékaři mluví o obrovském štěstí.
Dvě sestry zůstaly po tragédii ze dne na den sirotami. Jedna má podle informací studovat v zahraničí, druhá zažila něco, co ze svých vzpomínek už nikdy nevymaže. Sousedé jsou v šoku.
Místo tragédie bylo i v pondělí oploceno policisty. „Byla to slušná rodina. Moc nechodili ven, byli spíše uzavření, ale velmi milí. S nikým neměli problémy. Já jsem se s Miriam potkávala v obchodě, moc nemluvila, ale byla velmi milá. Nevím, jestli mu přeskočilo, nebo co. Vím, že měl i nějakou nemoc,“ řekla jedna ze sousedek.
