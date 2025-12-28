Vražda v luxusním hotelu v Dubaji: Žárlivý přítel zabil mladou letušku, myslel si, že dělá eskort
Mladá letuška byla zavražděna v luxusním hotelu v Dubaji. Žárlivý přítel si vsugeroval, že jezdí do Dubaje dělat eskort a jel si to s ní osobně vyříkat. Konfrontace se mu ale trochu vymkla z rukou. O pár hodin později našla letušku pokojská v tratolišti krve.
Žena (†25) pracovala pro ruskou leteckou společnost Pobeda, kterou vlastní ruský státní dopravce Aeroflot, a plánovala pracovat na soukromých letech, informuje deník Sun. Se svými přítelem Albertem Morganem (41) žila údajně dva roky v Petrohradu.
Přítel byl násilník
Jejich vztah rozhodně nebyla procházka růžovým sadem. Žena prý několikrát volala policii kvůli hádkám, ale všechny stížnosti nakonec stáhla. Před odletem do Dubaje jí Morgan prošmejdil soukromou konverzaci a mylně si vydedukoval, že letuška jezdí do Dubaje dělat eskort pro VIP klienty.
Rozhodl se jet si to s ní vyříkat několik tisíců kilometrů osobně. Na pomoc si vzal komplice, který letušku sledoval, aby zjistil číslo jejího pokoje. Vrah poté ukradl hotelový župan a předstíral, že je hotelový host. Přesvědčil pokojskou, aby mu otevřela dveře pokoje, s tím, že si zapomněl klíče.
Prý ji chtěl jen počmárat
Letušku prý nechtěl zabít, ale jen počmárat zelenou barvu a ostříhat jí vlasy. Původní plán se ale trochu zvrtnul a žena skončila s patnácti bodnými zraněními v tratolišti krve.
Tělo našla pokojská o několik hodin později a po shlédnutí kamerových záznamů vyrozuměli ruskou policii, která ho zatkla při pokusu o návrat do Petrohradu.
Morgan na poli zločinu není žádným nováčkem. Má za sebou sedmiletý pobyt ve vězení za drogové delikty a pobytu v chládku se nejspíš bojí jako čert kříže, protože požádal o možnost být poslán do války proti Ukrajině, aby se vyhnul trestu.
Tento plán mu však nevyšel a ve vazbě si počká na další vyšetřování.
